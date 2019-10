Nietypowe objawy raka krwi. Co powinno wzbudzić niepokój?

Nowotwory to jedno z największych zagrożeń współczesnej cywilizacji. Nie zawsze jesteśmy w stanie ich uniknąć, nawet stosując się do zasad profilaktyki antynowotworowej, jednak możemy wpłynąć na szybkie wykrycie raka i zwiększyć swoje szanse na wyzdrowienie. W jaki sposób może objawiać się rak krwi?

Częste nowotwory krwi

Wyróżniamy trzy rodzaje nowotworów krwi, jednak najczęściej występującym jest białaczka. Jest ona diagnozowana u dzieci oraz osób dorosłych; częściej dotyczy przedstawicieli płci męskiej i może mieć różną postać. Wyróżniamy ostre białaczki o często niepomyślnych rokowaniach oraz białaczki przewlekłe. Inne nowotwory krwi to chłoniak i szpiczak.

Najczęstsze nowotwory krwi – rodzaje białaczki

Określenie „rak krwi” nie jest poprawne. W przypadku białaczki mamy do czynienia z nowotworem, który może mieć różny przebieg oraz przyczynę. Często białaczka dziedziczona jest wraz z genami, dlatego osoby, w których rodzinie występowało to schorzenie, muszą szczególnie zadbać o profilaktykę i systematycznie się badać.

Białaczki dzieli się na ostre oraz przewlekłe. Ostra białaczka szpikowa i ostra białaczka limfoblastyczna, jeżeli zostaną zdiagnozowane zbyt późno, mogą być wyjątkowo trudne do wyleczenia. Równie poważnymi chorobami są białaczki przewlekłe, czyli przewlekła białaczka szpikowa i przewlekła białaczka limfoblastyczna, które także mogą doprowadzić do śmierci, jednak cechują się one znacznie lepszymi rokowaniami, zwłaszcza w przypadku postawienia szybkiej diagnozy.

Rodzaj białaczki uzależniony jest od tego, z jakich komórek wywodzą się niebezpieczne komórki nowotworowe. Warto wiedzieć, że dotąd nie określono dokładnych przyczyn powstawania nowotworów krwi, ale badania dowiodły, że mogą one mieć związek z niektórymi chorobami genetycznymi, zakażeniami wirusami onkogennymi, paleniem popersów i piciem alkoholu oraz przyjmowaniem niektórych leków. Ostra białaczka limfoblastyczna najczęściej diagnozowana jest u osób młodych, zwłaszcza poniżej 20. roku życia. Inne rodzaje białaczek należą do grupy chorób nowotworowych, które najczęściej atakują osoby dorosłe.

Nietypowe objawy raka krwi

Pierwsze objawy białaczki możemy łatwo zbagatelizować, bo przypominają one zwykłe przemęczenie lub przeziębienie, na które narażamy się każdego dnia. Często występujące objawy białaczki to, m.in.:

szybkie męczenie się,



powiększenie węzłów chłonnych,



nocna potliwość,



krwawienia z nosa,



krwawienia z dziąseł,



przerost dziąseł,



częste infekcje gardła i błony śluzowej jamy ustnej,



afty i pleśniawki,



samoistne powstawanie siniaków i wylewów podskórnych,



ból nóg,



osłabienie i wzmożona senność,



podwyższona temperatura ciała,



bóle mięśni, kości oraz stawów,



świąd skóry,



nagła i niezwiązana ze stosowaniem diety utrata masy ciała,



zmniejszenie apetytu,



częste mdłości, wymioty oraz bóle brzucha.

Powyższe objawy występują zarówno w przypadku białaczki, jak i innych nowotworów krwi. Jeżeli nawracają lub dokuczają przez dłuższy czas, trzeba niezwłocznie wykonać podstawowe badania, które pozwolą wykryć ich przyczynę.

Profilaktyka antynowotworowa

Nowotwory krwi mogą być powiązane z naszym trybem życia oraz kontaktem ze szkodliwymi substancjami np. chemikaliami. Dość często rozwijają się w wyniku stosowania niektórych leków, także przyjmowanych podczas leczenia innych chorób nowotworowych, więc konieczne jest stałe monitorowanie swojego stanu zdrowia i szybkie reagowanie na wszelkie niepokojące i uporczywie powracające objawy.

Najlepszym sposobem na szybkie wykrycie nowotworów krwi są systematyczne badania profilaktyczne. Badanie krwi powinniśmy wykonać raz w roku, bo pozwala ono wykryć pierwsze nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem układu krwiotwórczego. W przypadku podejrzenia nowotworu krwi wykonuje się dodatkowe badania diagnostyczne, które pozwalają określić jego rodzaj i dobrać najlepszą metodę leczenia.