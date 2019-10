Skutki otyłości mogą się różnić w zależności od płci. Sprawdź, co ci grozi

Nowe badania zostały opublikowane na łamach PLOS Genetics. Powszechnie wiadomo, że otyłość negatywnie wpływa na zdrowie ludzi. Zarówno ogólna otyłość, jak i dystrybucja tłuszczu były powiązane z chorobami kardiometabolicznymi i śmiercią w badaniach obserwacyjnych. Jednak związki specyficzne dla płci są w dużej mierze niezbadane, podobnie jak rola, jaką odgrywają cechy otyłości w głównych przyczynach śmierci poza tymi chorobami kardiometabolicznymi. Teraz naukowcy postanowili to sprawdzić.

Skutki otyłości a płeć

Naukowcy przeanalizowali informacje genetyczne i trzy różne miary otyłości w grupie 228 466 kobiet i 195041 mężczyzn. Miarami otyłości były: wskaźnik masy ciała (BMI), stosunek talii do bioder oraz stosunek talii do bioder dostosowany do BMI.

Badacze odkryli, że otyłość może zwiększać ryzyko wystąpienia różnych chorób u danej osoby. Należą do nich choroba wieńcowa, udar mózgu, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, przewlekła choroba wątroby, niewydolność nerek i rak płuc.

Odchudzanie jest konieczne

Co więcej, znaleźli pewne różnice w ryzyku, porównując dane mężczyzn i kobiet z otyłością. Jak się okazuje, kobiety z otyłością są bardziej narażone na cukrzycę typu 2 niż mężczyźni z otyłością.

Z drugiej strony mężczyźni są bardziej narażeni na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i przewlekłą chorobę nerek niż kobiety z otyłością. Odkrycia te, zauważa zespół, uzupełniają dowody, że zapobieganie i leczenie otyłości jest kluczowym krokiem w zapobieganiu pojawieniu się innych chorób.

