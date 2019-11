„Tired All the Time”, czyli „zmęczony przez cały czas”. Jak bardzo niebezpieczne może być zjawisko?

Akronim TATT pochodzi od angielskich słów „Tired All the Time”, czyli „zmęczony przez cały czas” i opisuje syndrom polegający na ciągłym zmęczeniu i poczuciu rozbicia, które towarzyszy nam stale. Jak bardzo niebezpieczne może być chroniczne zmęczenie? O tym zjawisku w „Dzień Dobry TVN” opowiedziała internista dr Ewa Czernicka-Cierpisz.

Zmęczenie i anemia

Niedokrwistość może poważnie dawać się we znaki. Zmęczenie spowodowane anemią jest skutkiem niewystarczającej liczby czerwonych krwinek, które dostarczają tlen z płuc do tkanek i komórek. Niedokrwistość może wynikać z niedoboru żelaza, ale także powstać na skutek zabiegu operacyjnego, krwotoku, przewklekłej choroby, niedożywienia. Anemia często też dotyczy kobiet, które zmagają się z obfitymi miesiączkami. Zaniepokoić powinny także inne objawy, które mogą wskazywać na niedokrwistość. Mowa o trudności w zasypianiu, braku koncentracji, szybkim biciu serca, bólach w klatce piersiowej i bólu głowy. Warto wykonać badania krwi.

Zmęczenie i odwodnienie

Gdy spożywamy za mało płynów, może dojść do odwodnienia organizmu. Jest to bardzo niebezpieczny stan, ponieważ nasze ciało w większości składa się z wody i jest ona niezbędna do prawidłowej pracy wszystkich organów. Odwodnienie powoduje spadek energii. Inne objawy, które świadczą o niedostatecznej ilości wody w codziennej diecie to ciemny mocz, ból głowy, suchość skóry. O nawodnienie trzeba dbać szczególnie w upalne dni. Sprawdź, które produkty zawierają bardzo dużo wody, by móc jednocześnie napić się i najeść.

Zmęczenie i depresja

Chroniczne zmęczenie, brak energii i apatia to klasyczne objawy depresji. Chorzy mogą sobie nie zdawać sprawy z problemu i swoje objawy łączyć z nadmiernym stresem i natłokiem obowiązków. Warto zastanowić się, czy pojawiły się także inne objawy depresji, takie jak: niechęć do życia, poczucie osamotnienia i beznadziei. Bez odpowiedniego leczenie depresja może utrzymywać się tygodniami, miesiącami, a nawet latami.

Zmęczenie i nidoczynność tarczycy

Tarczyca jest gruczołem, który pełni w ludzkim organizmie wiele ważnych funkcji. Gdy choruje, szybko odczuwamy tego skutki. Do objawów niedoczynności tarczycy zalicza się m.in.: zmęczenie i osłabienie mięśni, problemy z koncentracją, przyrost masy ciała, ciągłe uczucie zimna, zaparcia. W takiej sytuacji warto wykonać badania hormonów tarczycy.

Zmęczenie i cukrzyca

Chroniczne zmęczenie często jest pierwszym sygnałem cukrzycy typu 2. Objawem ten wynika z nieprawidłowego gospodarowania glukozą we krwi i zaburzeniami produkcji insuliny. Inne, dodatkowe objawy, których nie wolno ignorować, to: nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, głód, utrata masy ciała, drażliwość, niewyraźne widzenie. Taki stan wymaga pilnej wizyty u lekarza i szczegółowych badań w kierunku cukrzycy.