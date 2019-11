Zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju – takie jak duże zaburzenie depresyjne i zaburzenie afektywne dwubiegunowe – mają wyraźne objawy, ale znacznie się pokrywają. Na przykład u osoby z uogólnionym zaburzeniem lękowym mogą wystąpić objawy depresyjne, a u osoby z poważnym zaburzeniem depresyjnym może wystąpić zwiększony lęk.

Co łączy depresję, lęk i zespół stresu pourazowego?

Autorzy z różnych instytucji w USA, Włoszech i Niemczech postanowili zestawić i przeanalizować skany mózgu z poprzednich badań. Mieli nadzieję zbudować jaśniejszy obraz tego, co dzieje się w mózgach ludzi z tymi zaburzeniami. Badania zostały opublikowane na łamach JAMA Psychiatry. Naukowcy z różnych instytucji w USA, Włoszech i Niemczech przyjrzeli się skanom czynnościowego MRI z 367 eksperymentów, które obejmowały dane z 4507 osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego i 4755 zdrowych uczestników kontroli. W sumie przeanalizowali ponad 9 000 skanów mózgu. Naukowcy poszukiwali regionów mózgu, które były albo bardziej aktywne (nadpobudliwe), albo mniej aktywne (hipoaktywne) u uczestników ze stanami zdrowia psychicznego niż w grupie kontrolnej. Zgodnie z oczekiwaniami naukowcy odkryli, że niektóre cechy aktywności mózgu były spójne.

Analiza wykazała m.in., że osoby z tymi zaburzeniami zdrowia psychicznego uważały, że wykonywanie różnych zadań jednocześnie lub ich częsta zmiana jest tak samo trudne, jak odwracanie się od negatywnych myśli. Oznacza to, że problemy psychiczne odgrywają one ważną rolę w zatrzymywaniu procesów poznawczych i behawioralnych. Miało to związek z mniej aktywnymi częściami mózgu. Naukowcy zidentyfikowali również nadpobudliwość w niektórych regionach mózgu. Różnice były jednak mniej wyraźne niż w regionach hipoaktywnych.