Jakie objawy daje rak krwi?

Nowotwory krwi są bardzo niebezpieczne. Ich późna diagnoza zmniejsza szanse na pełne wyleczenie i często sprawia, że rokowania nie są pomyślne. W przypadku chorób nowotworowych krwi mamy do czynienia z dość różnorodnymi objawami, które utrudniają normalne funkcjonowanie. Nie można ich bagatelizować, bo może to doprowadzić do sytuacji, w której na skuteczne leczenie będzie zbyt późno.

Rodzaje raka krwi

Do nowotworów krwi zaliczamy choroby dotyczące bezpośrednio układu krwiotwórczego oraz układu chłonnego. Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego to przede wszystkim białaczki różnego typu. Nowotwory układu chłonnego to chłoniaki oraz szpiczaki.

W Polsce około 100 tys. osób choruje na nowotwory krwi. Każdego roku diagnozuje się kilka tysięcy nowych zachorowań wśród coraz młodszych osób. Obecnie rak krwi diagnozowany jest dość często u osób w wieku 25-40 lat. Osobną grupę chorych stanowią dzieci.

Nowotwory krwi można łatwo zdiagnozować. Pierwszym sygnałem, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego, są nieprawidłowe wyniki badań krwi, które powinniśmy wykonywać raz w roku. Badania profilaktyczne to podstawa w szybkiej diagnostyce schorzeń nowotworowych i szansa na łatwiejsze wygranie z chorobą.

Objawy raka krwi

Choć nowotwory krwi różnią się pomiędzy sobą, to dają dość podobne, charakterystyczne objawy, które stopniowo narastają i zaczynają uniemożliwiać normalne funkcjonowanie. Większość z nich możemy także połączyć z mniej poważnymi dolegliwościami lub zwykłym zmęczeniem organizmu dlatego, jeżeli nieprzyjemne dolegliwości zdrowotne towarzyszą nam przez dłuższy czas, trzeba koniczynie wykonać badania w celu sprawdzenia, co je wywołuje. Warto wiedzieć, że opisane poniżej objawy nie zawsze świadczą o nowotworze krwi, dlatego nie należy bezpodstawnie się stresować i obawiać się wizyty u lekarza.

Częste objawy nowotworów krwi

1. Przewlekłe zmęczenie

Uczucie zmęczenia jest skutkiem działania wielu czynników np. braku snu, przepracowania, przemęczenia fizycznego i psychicznego, a także stosowania nieodpowiednio skomponowanej diety. Mamy prawo czuć się zmęczeni w okresie jesiennego przesilenia, a także prowadząc intensywny, szybki tryb życia, ale przewlekłe zmęczenie zawsze jest alarmującym sygnałem, który powinien skłonić do wizyty u lekarza.

2. Podatność na infekcje

Jednym z pierwszych objawów nowotworów krwi jest częste łapani infekcji, które mogą trwać dłużej niż zazwyczaj. Ciągły ból gardła, kaszel oraz inne dolegliwości typowe dla przeziębienia i grypy wymagają wykonania badań diagnostycznych. W przypadku nowotworów krwi objawy te są sutkiem upośledzania funkcjonowania układu immunologicznego i mogą być pierwszym sygnałem, że w organizmie dzieje się coś złego.

3. Krwawienie z nosa i dziąseł oraz powstawanie siniaków

Powtarzające się krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, przerost dziąseł oraz często i bez powodu pojawiające się siniaki to kolejne z objawów nowotworów krwi. Nie należy ich bagatelizować, bo choć mogą być związane z niegroźnymi dolegliwościami zdrowotnymi, to mogą także świadczyć o rozwoju poważnej i zagrażającej życiu choroby.

4. Nocne poty

Pocenie się w nocy może świadczyć o wielu różnych chorobach nowotworowych. Nocna potliwość zaliczana jest do pierwszych objawów raka krwi i zawsze powinna zostać skonsultowana z lekarzem. Warto wiedzieć, że o nocnej potliwości mówimy wówczas, gdy nadmierne pocenie się nie jest związane z wysoką temperaturą w sypialni i spaniem pod zbyt grubą kołdrą. Patologiczna potliwość, która spowodowana jest chorobą, wymusza częstą zmianę piżamy oraz pościeli ze względu na jej przemoczenie.

5. Gorączka lub stan podgorączkowy

Podwyższenie ciepłoty ciała, które nie jest związane z infekcją lub naturalnymi wahaniami temperatury, spowodowanymi aktywnością fizyczną, spożyciem posiłku lub np. owulacją, zawsze wymaga konsultacji lekarskiej. W przypadku raka krwi możemy mieć do czynienia z typową gorączką oraz stanem podgorączkowym, które mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. W przebiegu chorób nowotworowych gorączka zwykle nie spada po podaniu leków przeciwgorączkowych lub spada nieznacznie i szybko powraca.

O nowotworze krwi może też świadczyć ból kości, mięśni i stawów, obniżona tolerancja wysiłku, spłycony oddech, a także bladość skóry i błon śluzowych oraz niewyjaśniona utrata masy ciała.

