4 zaburzenia psychiczne, które mogą utrudniać budowanie związku

Problemy psychiczne nie należą do rzadkości. Osoby chore wymagają przede wszystkim wsparcia osób najbliższych i nigdy nie powinny być stygmatyzowane, bo choroba nie wybiera i może dotknąć każdego z nas. W jaki sposób zaburzenia psychiczne przekładają się na relacje w związku?

Przyczyny zaburzeń psychicznych

Zaburzenia psychiczne nie biorą się znikąd, ale są wynikiem działania wielu czynników. Na ich pojawienie się mają wpływ czynniki genetyczne, traumatyczne doświadczenia z przeszłości, przewlekły stres, codzienne problemy, stosowanie używek oraz konieczność samotnego borykania się z trudnymi sytuacjami.

Rodzaje zaburzeń psychicznych

Termin „zaburzenia psychiczne” to ogólne określenie wielu chorób, które charakteryzują się odmiennymi objawami i w różnym stopniu wpływają zarówno na postrzeganie rzeczywistości, jak i kontakty międzyludzkie. Miłość podobnie jak choroba nie wybiera, jednak związek z osobą chorą jest zawsze trudny i może przerodzić się w toksyczną oraz wyniszczającą obie strony relację.

Teoretycznie każde zaburzenie psychiczne utrudnia budowanie poprawnych relacji i tworzenie zgodnego oraz szczęśliwego związku. Dzieje się tak ze względu na wyjątkowe potrzeby osoby chorej, do których druga strona musi się dostosować i je zaakceptować. Życie z osobą chorą wymaga poświęceń i nie każdy będzie w stanie się na nie zdecydować.

4 częste zaburzenia psychiczne, które utrudniają budowanie związku

1. Zaburzenia nerwicowe

Nerwica to podstępna choroba, której nie sposób zapobiegać. Może się ona ujawnić się na każdym etapie życia i jest związana z nieuzasadnionym odczuwaniem lęku. Zaburzenia nerwicowe cechują różnorodne objawy, co może utrudniać budowanie stabilnego i opartego na wzajemny zrozumieniu związku. Towarzyszą im także napady paniki, fobie i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, które mogą być nieakceptowalne dla osoby bliskiej.

2. Zaburzenia urojeniowe

Zaburzenia psychiczne, którym towarzyszą urojenia, także utrudniają budowanie związku i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. W tym przypadku możemy mieć do czynienia nie tylko z typowymi zaburzeniami urojeniowymi, ale także z innymi schorzeniami np. schizofrenią. Urojenia mogą mieć różne podłoże i dotyczyć zarówno osoby chorej, jak i jej partnera.

3. Zaburzenia nastroju

Równie częste, jak nerwica zaburzenia nastroju także mogą skutecznie utrudnić budowanie związku. Życie z osobą chorą wiąże się z ciągłą niepewnością oraz koniecznością dopasowywania się do nastroju drugiej strony, który może zmieniać się z minuty na minutę. Warto wiedzieć, że do grupy zaburzeń nastroju zaliczanych jest wiele chorób, a każda z nich wymaga wsparcia psychoterapeuty i specjalistycznego leczenia. Przykładem częstej choroby, która przebiega z zaburzeniami nastroju, jest choroba afektywna dwubiegunowa.

4. Zaburzenia psychoseksualne

Zaburzenia psychoseksualne dzielą się na dwie grupy. Wyróżniamy tutaj dysfunkcje seksualne oraz zaburzenia identyfikacji płciowej. W pierwszym przypadku mamy do czynienia np. z przedwczesnym wytryskiem, pochwicą oraz obniżeniem libido i utratą potrzeb seksualnych. Wszystkie z tych dysfunkcji mogą z czasem zacząć utrudniać budowanie reakcji.

Drugą grupą zaburzeń psychoseksualnych są zaburzenia identyfikacji płciowej, które prowadzą do nieakceptowalnych społecznie zachowań. Wyróżniamy tutaj, m.in. nekrofilię, pedofilię oraz zoofilię.

Zaburzenia psychiczne mogą pojawić się na każdym etapie budowania związku. Zdecydowanie częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której choroba dotyka jednego z partnerów w momencie, gdy ich relacja dobrze się układa, a nie na samym początku znajomości, kiedy można jeszcze stosunkowo „bezboleśnie” się rozstać. To duży problem, który można rozwiązać, reagując na pierwsze niepokojące objawy i nakłaniając partnera lub partnerkę do podjęcia leczenia. W tym przypadku niezbędne jest wsparcie, oddanie oraz otoczenie osoby chorej miłością, bo tylko wówczas będzie ona w stanie pokonać trudności i odzyskać zdrowie.

