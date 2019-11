W tygodniu siedzisz do późna, a w weekendy odsypiasz? Bardzo sobie szkodzisz

Do tego, że sen jest bardzo ważny dla człowieka, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak oprócz niego samego istotne są też pory, w jakich kładziemy się spać i budzimy. Im mniej regularny sen, tym gorzej dla naszego zdrowia. Oto co dzieje się z naszym organizmem, gdy odsypiamy weekendy po tygodniu pracy.

Odsypianie w weekend

Jeżeli w ciągu tygodnia siedzimy do późna, a o świcie zrywamy się do pracy, weekendowe odsypianie może wydawać się dobrym pomysłem. Jednak spanie powyżej 10 godzin może przynieść więcej szkody niż pożytku. Badania opublikowane w czasopiśmie „BMC Public Health” wykazały, że zbyt dużo lub zbyt mało snu może prowadzić do różnych stanów zdrowia, takich schorzeń jak wysokie ciśnienie krwi lub podwyższony poziom cholesterolu.

Zespół naukowców z Seoul National University College of Medicine, przeanalizował dane zdrowotne 133 608 koreańskich mężczyzn i kobiet w wieku od 40 do 69 lat. Informacje te zostały pierwotnie zebrane w ramach badania HEXA (The Health Examinees), trwającego przez 9 lat od 2004 roku. Badacze podzielili uczestników na cztery grupy:

mniej niż sześć godzin snu,

od sześciu do ośmiu godzin snu,

od ośmiu do dziesięciu godzin snu,

ponad 10 godzin snu.

Zespół metaboliczny a długość snu

Wyniki badania wykazały, że mężczyźni, którzy spali mniej niż sześć godzin na dobę, częściej zmagali się z tzw. zespołem metabolicznym – jest to zespół schorzeń i objawów, wynikających m.in. z niezdrowego stylu życia. Zespół metaboliczny obejmuje np. zwiększony poziom cukru we krwi, wysoki poziomu cholesterolu, wysokie ciśnienie krwi i nadmiar tłuszczu w okolicach talii.

Może się więc wydawać, że spanie powyżej 10 godzin wyjdzie nam na zdrowie. Niestety nie. Zarówno u mężczyzn, jak i kobiet z IV grupy pojawiło się większe prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu metabolicznego. Kobiety natomiast częściej zmagały się z nadmiarem tłuszczu w okolicach talii.

Autorzy analizy podkreślili jednak, że ich badania mają wyłącznie charakter obserwacyjny i dlatego nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat przyczyny i skutku tego zjawiska.

