Neurolog wyjaśnia, czym jest udar. Jak można mu zapobiec?

Co to jest udar i czym się różni od wylewu? – Udar mózgu to jest nagłe uszkodzenie mózgu, do którego dochodzi w skutek zaburzenia ukrwienia mózgu. Udar może być niedokrwienny, to jest sytuacja, kiedy dochodzi do nagłej niedrożności, zwężenia tętnicy zaopatrującej pewien obszar mózgu w krew. To jest najczęstsza postać udaru. Natomiast inny rodzaj to są udary krwotoczne, to są właśnie te udary, które potocznie nazywamy wylewami – powiedziała neurolog Magdalena Podbrożna. Komu grozi udar? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Jak rozpoznać udar i jak udzielić pierwszej pomocy? Jak wygląda leczenie i jak dochodzi się do zdrowia po udarze?

Udar mózgu – czynniki ryzyka, na które masz wpływ

Stres

Stres powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, co jest jednym z czynników ryzyka. Należy jednak pamiętać, że stres powoduje także problemy ze snem, sięganie po używki, zajadanie emocji niezdrowymi produktami, które z kolei mogą powodować cukrzycę czy miażdżycę.



Otyłość

Otyłość zwiększa wiele czynników ryzyka, w tym wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i zachorowanie na cukrzycę.



Palenie papierosów

Palenie obniża poziom cholesterolu HDL, jednocześnie podnosząc poziom cholesterolu LDL, który, gdy jest zbyt wysoki, może uszkodzić komórki, które wyściełają ściany naczyń krwionośnych i sprawiają, że komórki krwi stają się lepkie i bardziej podatne na krzepnięcie i blokowanie przepływu krwi do serca i mózgu. Czy palisz papierosy i stosujesz antykoncepcję hormonalną? Ryzyko udaru mózgu wzrasta.



Alkohol

Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Natomiast jest pewne, że nadużywanie alkoholu może znacznie zwiększyć ryzyko udaru.



Cukrzyca

Wiele osób z cukrzycą ma również wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu we krwi i ma nadwagę. To zwiększa ich ryzyko jeszcze bardziej. Podczas gdy cukrzycę można leczyć, obecność choroby nadal zwiększa ryzyko udaru. Szanse na udar mózgu u osoby, u której zdiagnozowano tę chorobę, są 1,5 raza wyższe niż u osób, które nie chorują na cukrzycę.



Choroby serca

Wiele chorób serca zwiększa ryzyko udaru mózgu. W szczególności rytm serca znany jako migotanie przedsionków. Osoby z chorobą niedokrwienną serca lub niewydolnością serca są bardziej narażone na udar niż osoby zdrowe. Rozszerzona kardiomiopatia (powiększone serce), choroba zastawkowa serca i niektóre rodzaje wrodzonych wad serca mogą również zwiększać ryzyko udaru.



Miażdżyca

Cholesterol w tętnicach może blokować prawidłowy przepływ krwi do mózgu, powodując udar. Wysoki poziom cholesterolu LDL jest związany z rozwojem blaszek miażdżycowych na ścianach tętnic, które mogą zwężać tętnicę, ograniczając przepływ krwi.W takich naczyniach łatwiej tworzą się też skrzepy.



Nadciśnienie

Wysokie ciśnienie krwi jest najważniejszym możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Wysokie ciśnienie krwi niszczy tętnice. Łatwiej wówczas ulegają pękaniu lub zatkaniu.Czytaj także:

