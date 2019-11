Krwawienie po menopauzie – dlaczego nie należy go bagatelizować?

To nie jest dobra wiadomość, ale twoje ciało bardzo się zmienia w okresie menopauzy. W końcu przyzwyczaja się do faktu, że nie dostaniesz miesiączki ani nie będziesz już w stanie naturalnie począć po dosłownie dziesięcioleciach kupowania tamponów. Proces dostosowywania może być długi. Perimenopauza (inaczej okres przed menopauzą) może zająć lata. Jest to niezbyt korzystne biorąc pod uwagę, że wiele objawów, których kobiety doświadczają w okresie okołomenopauzalnym, jest wyjątkowo nieprzyjemne, takich jak uderzenia gorąca i wahania nastroju.

W okresie okołomenopauzalnym możesz również mieć nieregularne miesiączki – ale gdy dojdzie do menopauzy i nie dostaniesz miesiączki przez 12 miesięcy – dni okresu minęły na zawsze. Ale co począć, jeśli zaczniesz krwawić po menopauzie? Oto, co należy wiedzieć, jeśli uważasz, że masz okres, a nie powinnaś.

Co jeśli zaczniesz krwawić po menopauzie?

Jeśli zaczniesz krwawić po menopauzie, może to być objawem wielu rzeczy, jak informuje ginekolog Julian Peskin z Cleveland Clinic. Wyjaśnijmy jednak jedno: to nie miesiączka. „Jeśli pacjentka jest w okresie pomenopauzalnym, nie powinno być żadnego powodu, aby krwawiła” – mówi dr Peskin. Po osiągnięciu menopauzy nie ma powrotu do miesiączki. Więc nie próbuj przekonywać siebie, że to prawdopodobnie tylko kolejny okres, aby uniknąć wizyty u innego lekarza.

W istocie, zdecydowanie powinnaś udać się do lekarza, gdy tylko zauważysz krwawienie po menopauzie, ponieważ chociaż niektóre przyczyny krwawienia pomenopauzalnego są stosunkowo nieszkodliwe, inne są poważniejsze. Dwoma, które mogą być bardziej skomplikowane w leczeniu i potencjalnie śmiertelne, są rak endometrium i włókniaki, które stały się rakowe. Jedna na 10 kobiet z krwawieniem pomenopauzalnym będzie miała raka endometrium, jak przekonuje dr Peskin. Dlatego musisz natychmiast sprawdzić, czy krwawisz tam po tym, jak już wystąpiła menopauza.

Jakie są przyczyny?

Przyczyna krwawienia pomenopauzalnego może być czymś dość łatwym do pokonania. Przykłady obejmują łagodne polipy w macicy, infekcję pochwy, a nawet stosowanie niektórych leków. Dr Peskin zwraca uwagę, że lekarze oceniający pacjentki pod kątem krwawienia pomenopauzalnego powinni zawsze pytać je o historię leczenia, ponieważ przyjmowanie hormonów może powodować nieregularne krwawienie po menopauzie.

Ponadto krew, którą widzisz, może pochodzić z miejsca innego niż pochwa. Założeniem jest, że choć to macica krwawi, zawsze musisz myśleć o problemach nie-ginekologicznych. Dr Peskin wyjaśnia, że ​​na przykład problemem mogą być hemoroidy. Dodaje, że kobiecie może być trudno dokładnie określić, skąd pochodzi krew, jeśli zauważy ją, gdy np. podciera się. Nawet jeśli krwawienie pochodzi z innego miejsca niż pochwa, wizyta u lekarza jest nadal konieczna, aby wykluczyć wszelkie poważne problemy, takie jak choroba zapalna jelit lub rak jelita grubego.)

