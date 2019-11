Sport a miesiączka. Czy można ćwiczyć podczas okresu?

„Jestem niedysponowana”, to wymówka, której z pewnością podczas lekcji wychowania fizycznego użyła niejedna nastolatka. Ale czy słusznie? Kobiety zajmujące się sportem profesjonalnie trenują niezależnie od miesiączki. Co więcej, podczas okresu startują nawet w zawodach i je wygrywają. W trakcie menstruacji oraz kilka dni po jej zakończeniu, zdolności wysiłkowe naszego organizmu są większe niż zazwyczaj. Aktywność fizyczna nie zaszkodzi nam w tej fazie cyklu, jednak zbyt intensywne ćwiczenia mogą nasilić krwawienie. Dlatego trening w okresie menstruacji powinien być dostosowany indywidualnie do możliwości każdej kobiety.

Ćwiczenia na bieżni mogą zwalczyć bóle menstruacyjne

Na łamach czasopisma „Contemporary Clinical Trials” opublikowano niedawno wyniki jednego z najnowszych badań. Miało ono dowieść, czy ćwiczenia na bieżni mogą złagodzić ból podczas okresu. Wyniki były zaskakujące.

W badaniu oceniony został wpływ ćwiczeń na bieżni na bolesne miesiączkowanie u 70 kobiet w wieku od 18 do 43 lat. Naukowcy podzielili uczestniczki na dwie grupy. Jedna grupa pod nadzorem trenera uprawiała trening aerobowy przez 4 tygodnie i kontynuowała ćwiczenia na bieżni samodzielnie w domu przez następnych 6 miesięcy. Przez pierwsze 4 tygodnie kobiety ćwiczyły trzy razy w tygodniu, począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu okresu. Druga grupa nie wprowadzała takich zmian w swoich codziennych działaniach. Tym, co najbardziej interesowało badaczy, była intensywność bólu, dalej znalazły się poboczne sprawy, takie jak ogólna jakość życia, codzienne funkcjonowanie i sen.

Kobiety, które wprowadziły do swoich codziennych zajęć ćwiczenia stwierdziły, że już pod koniec 4-tygodniowego eksperymentu doświadczały o 6 procent mniej bólu. Z kolei kontynuacja treningów przez kolejne pół roku zmniejszyła dolegliwości o kolejne 22 procent. Po 7 miesiącach obserwacji kobiety odnotowały również lepszą jakość życia. Jednak ćwiczenia nie miały żadnego wpływu na jakość snu.

Korzyści płynące z eksperymentu znacznie wykraczają poza zmniejszenie dolegliwości bólowych. Nie da się jednak ukryć, że ten efekt utwierdził ludzi w przekonaniu, że warto ćwiczyć nie tylko dla dobrej sylwetki.