Czerniak podpaznokciowy czy zwykła grzybica? Jakie badania wykonać?

Czerniak paznokcia jest jednym z nowotworów, które zwykle diagnozowane są w bardzo późnym stadium. Dzieje się tak ze względu na to, że czerniak podpaznokciowy nie powoduje bólu oraz innego dyskomfortu, a spowodowana nim zmiana pod paznokciem jest być mylona z zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi lub brana za uraz paznokcia. W celu wykrycia czerniaka podpaznokciowego wykonuje się proste i bezbolesne badanie dermatologiczne z użyciem dermatoskopu.

Czerniak podpaznokciowy – objawy

Niesprawiające większych problemów objawy czerniaka powodują, że nowotwór przez wiele miesięcy lub lat rozwija się pod płytką paznokcia i daje przeżuty do innych narządów. Zwykle w momencie postawienia diagnozy jest już zbyt późno na wdrożenie efektywnego leczenia, a zastosowane sposoby ratowania pacjenta nie przynoszą oczekiwanych efektów. Czerniaki należą do grupy jednych z najbardziej złośliwych i śmiertelnych nowotworów, więc obserwując pod paznokciem opisane poniżej zmiany, trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Do objawów czerniaka zalicza się przede wszystkim zmiany na paznokciach o brązowym lub czarnym zabarwieniu. Mogą one przybierać postać dość charakterystycznej pręgi, która przebiega przez całą długość paznokcia, choć czasami przypominają plamy lub pieprzyki. Kolejnym objawem czerniaka może być zmiana struktury paznokcia w obrębie powstałej plamy barwnikowej – w tym miejscu mogą tworzyć się bruzdy lub zagłębienia. Ważne: w przypadku czerniaka zmiana nie znika wraz ze wzrostem płytki paznokcia, co zwykle ma miejsce w przypadku krwiaków spowodowanych urazem mechanicznym.

Często czerniak mylnie brany jest za zakażenie grzybicze. Faktycznie, grzybica paznokci może powodować ciemnożółte, a nawet brązowane zabarwienie płytki paznokciowej, jednak diagnozą zmian na paznokciach nie powinniśmy zajmować się samodzielnie. Co więcej, nieleczone zmiany grzybicze i zakażenia bakteryjne są jedną z przyczyn rozwoju czerniaka podpaznokciowego.

Czerniak podpaznokciowy – przyczyny

W przeciwieństwie do czerniaka skóry czerniak podpaznokciowy nie jest wynikiem nadmiernej ekspozycji na słońce lub korzystania z solarium. Lekarze upatrują przyczyny tego nowotworu w urazach oraz infekcjach w obrębie paznokci, które mogą być spowodowane także korzystaniem z usług nieprzestrzegających zasad higieny salonów kosmetycznych. Coraz częściej mówi się o tym, że zwiększone zachorowanie na czerniaka podpaznokciowego, zwłaszcza u kobiet, może być związane ze szkodliwym działaniem preparatów do manicure, czyli lakierów do paznokci, acetonu, a także żeli służących do przedłużania paznokci, które często nie są najwyższej jakości i pochodzą np. z niesprawdzonego źródła. Możliwą przyczyną czerniaka podpaznokciowego jest także częsta ekspozycja na działanie promieniowania UV z lamp stosowanych podczas manicure.

Czerniak podpaznokciowy częściej występuje u osób z ciemną karnacją oraz może mieć podłoże genetyczne.

Czerniak podpaznokciowy – leczenie

Każdą zmianę w obrębie paznokci, która posiada ciemne zabarwienie, trzeba jak najszybciej skonsultować z lekarzem dermatologiem, który za pomocą dermatoskopu (urządzenia do badania zmian barwnikowych) dokładnie przyjrzy się płytce paznokcia. W sytuacji, gdy okaże się, że zmiana barwnikowa pod paznokciem może mieć podłoże nowotworowe, zwykle wykonuje się zabieg, który ma na celu pobranie jej wycinka. Zostaje on poddany badaniom histopatologicznym, które ostatecznie potwierdzają lub wykluczają czerniaka. Często profilaktycznie wycina się całą zmianę, aby potencjalny nowotwór się nie rozrastał i nie zagrażał innym narządom.

Jeżeli badania histopatologiczne potwierdzą przypuszczenia lekarza, może być konieczne wykonanie dodatkowych zabiegów chirurgicznych, które czasami uwzględniaj częściową lub całkowitą amputację objętego nowotworem palca.

