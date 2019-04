Masz to na paznokciach? To może być objaw poważnej choroby

Paznokcie mogą być „zwierciadłem” stanu naszego organizmu. Ich wygląd może wskazywać na niedobory żywieniowe np. brak witamin i minerałów, schorzenia ogólnoustrojowe, a nawet poważne i niezwykle niebezpieczne nowotwory np. nowotwór płuc.

Objawy chorób na paznokciach

Zdrowe paznokcie są mocne, gładkie i odporne na uszkodzenia. Niestety, płytka paznokcia musi sporo wycierpieć i nie zawsze wygląda idealnie oraz zachwyca dobrą kondycją. Przejściowe problemy z paznokciami np. po zdjęciu hybrydy nie powinny zwiastować poważnych problemów zdrowotnych. Niepokojące stają się wówczas, gdy nie pomaga odpowiednia pielęgnacja, a stan paznokci stale się pogarsza, pojawiają się na nich przebarwienia, bruzdy oraz ubytki. Ważnym sygnałem, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego, jest także zamiana kształtu paznokci. Niekiedy jest ona pierwszym objawem chorób serca np. wad wrodzonych, chorób płuc i wątroby oraz chorób układu pokarmowego.

Zdecydowanie częściej zmiany na paznokciach zwiastują stosunkowo niegroźne osłabienie organizmu, spowodowane stosowaniem nieodpowiednio zbilansowanej diety i są objawem chorób dermatologicznych np. grzybicy, a także wynikają z naszych zaniedbań pielęgnacyjnych oraz częstej stylizacji. W szczególności na pogorszenie kondycji paznokci wpływa manicure hybrydowy oraz częste stosowanie zmywaczy acetonowych i słabej jakości lakierów do paznokci.

Co jeszcze szkodzi paznokciom? Na wygląd i zdrowie płytki paznokci wpływa także kontakt z detergentami, które potrafią spowodować poważne uszkodzenia, stany zapalne, a nawet reakcje alergiczne.

Czytaj także:

Co może się stać, gdy faktycznie zrzucisz 10 kg w 14 dni?

Co oznaczają zmiany na paznokciach?

Jeżeli na paznokciach pojawiają się jakiekolwiek nietypowe zmiany, to najlepiej od razu umówić się na wizytę u dermatologa. Wizyta u specjalisty pozwoli oszczędzić sobie sporo nerwów i domysłów, a także pozwoli szybko rozpocząć leczenie, jeżeli będzie ono konieczne.

1. Białe plamki na paznokciach

Jednym z powszechniejszych problemów z wyglądem paznokci są białe plamki pojawiające się pojedynczo lub w większej ilości na płytce paznokcia. Są to tzw. kwitnące paznokcie, które mogą wskazywać na niedobory żywieniowe oraz pojawiać się w wyniku urazu. Najczęściej jest to problem przejściowy i krótkotrwały, jednak w sytuacji, gdy dotyczy on wszystkich paznokci, należy skonsultować się z lekarzem.

Objawem chorobowym jest także zmiana zabarwienia całej płytki paznokcia na biało. Takie zabarwienie może świadczyć o poważnych schorzeniach np. nowotworach.

2. Żółte paznokcie

Żółte zabarwienie płytki paznokcia najczęściej wynika ze stosowania lakierów w intensywnych kolorach, w szczególności lakieru w kolorze czerwonym. W tym przypadku zmiana zabarwienia dotyczy całego paznokcia i jest spowodowana wnikaniem w nią barwników z lakieru.

Jeżeli nie malujesz paznokci, a stają się one żółte i zaczynają się łamać oraz pojawiają się na nich ubytki, to najczęściej winna jest grzybica.

Inną przyczyną zmiany barwy paznokci na żółtą może być żółtaczka, palenie tytoniu, przyjmowanie niektórych leków i częsty kontakt z detergentami.

3. Prążkowane paznokcie

Pionowe i poziome, wypukłe prążki na paznokciach to powód do niepokoju. Bardzo często są one objawem chorób nerek i innych narządów wewnętrznych oraz mogą świadczyć o rozwoju chorób nowotworowych.

4. Czarne kreski na paznokciach

Cienkie, czarne kreseczki na paznokciach, które znikają wraz z ich wzrostem to najczęściej efekt urazów mechanicznych. W sytuacji, gdy nie zmieniają swojego położenia wraz ze wzrostem paznokcia, mogą być objawem chorób układu krążenia np. zakrzepicy.

Ciemne plamy na paznokciach, które nie znikają, mogą być też oznaką czerniaka paznokcia, dlatego, jeżeli nie doszło do urazu, a na paznokciu pojawiła się ciemna zmiana, trzeba skonsultować się z lekarzem.

5. Rozdwajające się paznokcie

Rozdwajanie się paznokci to najczęściej efekt uszkodzeń mechanicznych płytki, które powstają w wyniku nieumiejętnego używania pilników do paznokci. Czasami rozdwajanie się paznokci może też świadczyć o niedoborze witamin z grupy B, chorobach tarczycy oraz o innych nieprawidłowościach w pracy organizmu.

Czytaj także:

Chcesz mieć zdrowe oczy? 9 produktów, których nie może zbraknąć w twojej diecie