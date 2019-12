Zaczął się ONCOweek – o profilaktyce i leczeniu raka

Od poniedziałku do niedzieli na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku specjaliści będą spotykać się dziećmi i młodzieżą, studentami, pacjentami i ich rodzinami, a także z mieszkańcami miasta, by przekonywać, że zapobieganie chorobom nowotworowym to najtańsza metoda w walce z nimi. Spotkania służą też szerokiej edukacji o metodach leczenia, ale także będzie mowa o tym, jak żyć po nowotworze.

„Tegoroczna edycja jest poświęcona profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka płuc, nowotworów wieku dziecięcego oraz nowotworów piersi” – poinformowali organizatorzy ONCOweek z Fundacji Rozwoju Profilaktyki Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej Thorax. Nowotwór płuca czy rak piersi to jedne z najczęściej występujących nowotworów, dlatego ta tematyka jest jedną z głównych, która będzie poruszana w trakcie ONCOweek.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego ONCOweek, onkolog, dr hab. Ewa Sierko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Białostockiego Centrum Onkologii powiedziała PAP, że wiele programów profilaktyki zdrowia jest skierowanych do społeczeństwa ogółem, a – według niej – należy je kierować konkretnie, np. właśnie do młodego pokolenia, metodami i sposobami, które są dla nich przeznaczone.

„Wydaje mi się, że trzeba kierunkować dlatego, że młode pokolenie ma kompletnie inny pogląd na świat, to pokolenie chce samo o sobie stanowić i do tego pokolenia trzeba zupełnie inaczej dotrzeć. Wydaje mi się, że współudział młodych ludzi w dotarciu do swoich kolegów jest tutaj najważniejszym elementem” – powiedziała Sierko. Dlatego powstały np. tematyczne filmiki, które będą pokazywane młodym, będzie też debata oxfordzka z udziałem młodzieży o paleniu papierosów i e-papierosów.

Sierko przyznała, że młodzi ludzie, na zajęciach w szkole zbyt mało słyszą o nowotworach, często też bagatelizują profilaktykę, a informacje o tym są – w jej ocenie – wciąż za mało powszechne wśród młodych ludzi. „A wiadomo, że najbardziej skuteczne leczenie choroby nowotworowej i najtańsze to jest właśnie zapobieganie, czyli profilaktyka pierwotna” – podkreśliła Sierko.

Onkolog zaznaczyła, że 80-90 proc. nowotworów wynika z naszego stylu życia i ze sposobu odżywiania się. Sierko podała, że prowadząc zdrowy, aktywny tryb życia, zdrowo się odżywiając, można zapobiec 50-60 proc. nowotworów.

„Złe żywienie odpowiada za 30 proc. chorób nowotworowych, kolejne 30 proc. wynika z palenia papierosów. W związku z tym niepalenie, przeciwstawienie się tej modzie, tym ciągotom do palenia papierosów, jest bardzo istotnym elementem” – powiedziała Sierko.

Przewodniczący obradom konferencji uczniowskiej podczas ONCOweek Mariusz Łupiński ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO) i dyrektor Zespołu Szkół STO powiedział, że profilaktyka kierowana do młodych jest ważna, bo na raka choruje coraz więcej, coraz młodszych ludzi i trzeba uświadamiać młodzież, że ich to również może spotkać. Dodał, że do tego potrzebna jest wiedza, uświadamianie problemów, ale też działanie.

Konrad Zuzda z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący komisji studenckiej ONCOweek, dodał, że spotkania poświęcone zdrowiu w ramach tego tygodnia profilaktyki to także okazja do zdobycia sprawdzonej wiedzy, którą przekazują fachowcy i specjaliści. Dzieci i młodzież będą mogli poznać objawy nowotworów, przyczyny chorób i dowiedzą się, jak diagnozuje się raka. Będzie też mowa o metodach leczenia.(PAP)

