Hanna Lis o endometriozie: Ja już jestem zdrowa, ale zajęło mi to kilkanaście lat

Endometrioza jest chorobą, która dotyka coraz więcej kobiet w różnym wieku. Hanna Lis zmagała się z nią przez kilkanaście lat, a teraz pragnie szerzyć świadomość na jej temat. – Ona była i wciąż jest źle diagnozowana i leczona, więc kobiety nie mają szansy zostać matkami – powiedziała. – Mówię o tym, żeby dziewczyny domagały się właściwego leczenia – dodała.

Endometrioza jest poważną chorobą, która spotyka kobiety w wieku rozrodczym. Nie należy jednak mylić jej z endometrium – czyli tkanką, którą posiada każda z kobiet. Endometrium to naturalna błona śluzowa, która występuje w obrębie macicy. Dzięki pracy hormonów, jej wygląd (przede wszystkim grubość) zmienia się w zależności od dnia cyklu, a w czasie menstruacji złuszcza się. To naturalny proces. Jeśli jednak śluzówka nie pracuje prawidłowo i zaczyna występować w innych miejscach (np. w otrzewnej czy jajnikach), mamy do czynienia z endometriozą. Błona śluzowa, która znajduje się poza macicą złuszcza się tak samo w czasie miesiączki, powodując szereg problemów i nieprzyjemnych objawów.

Czytaj także:

Macierzyństwo i endometrioza