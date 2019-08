Endometrioza i seks – jak uchronić się przed bólem?

Endometrioza jest poważną chorobą, która spotyka kobiety w wieku rozrodczym. Nie należy jednak mylić jej z endometrium – czyli tkanką, którą posiada każda z kobiet. Endometrium to naturalna błona śluzowa, która występuje w obrębie macicy. Dzięki pracy hormonów, jej wygląd (przede wszystkim grubość) zmienia się w zależności od dnia cyklu, a w czasie menstruacji złuszcza się. To naturalny proces. Jeśli jednak śluzówka nie pracuje prawidłowo i zaczyna występować w innych miejscach (np. w otrzewnej czy jajnikach), mamy do czynienia z endometriozą. Błona śluzowa, która znajduje się poza macicą złuszcza się tak samo w czasie miesiączki, powodując szereg problemów i nieprzyjemnych objawów.

Czy endometrioza zawsze powoduje ból w czasie seksu?

Nie wszystkie kobiety go doświadczają. Ból ten różni się w zależności od osoby i może zależeć od rodzaju stosunku. Na przykład niektóre kobiety odczuwają ból tylko podczas głębokiej penetracji, podczas gdy inne doświadczają bólu po seksie, a nie podczas niego.

Objawy, które powinny wzbudzić niepokój, to:

ból, który jest ostry lub wydaje się przeszywający,



ból głęboko w jamie brzusznej,



ból od łagodnego do silnego.

Endometrioza – ból w czasie seksu

Ból podczas seksu jest częstym objawem endometriozy. Penetracja i inne ruchy związane ze stosunkiem płciowym mogą pociągać i rozciągać tkankę endometrium, szczególnie jeśli wyrosła za pochwą lub macicą. Ból może być także spowodowany suchością pochwy.

Jak poradzić sobie z bólem?

Objawy endometriozy, takie jak bolesne miesiączki i stany zapalne, można złagodzić za pomocą niektórych domowych środków zaradczych, leków i alternatywnych terapii.

Jeśli ból występuje w czasie seksu, warto szczerze porozmawiać z partnerem i wspólnie poszukać takich pozycji, które nie powodują bólu. Niektóre pozycje wywierają mniejszy nacisk na obszary miednicy, zawierające tkankę endometrium. Na przykład, gdy kobieta znajduje się na górze, może kontrolować głębokość i szybkość penetracji, co pozwala jej określić wygodne tempo. Warto także spróbować innych technik seksualnych, niewymagających penetracji.

Warto wiedzieć, że:

Seks może być mniej bolesny w tygodniu po owulacji lub w 2 tygodnie po miesiączce.



Przedłużanie gry wstępnej w celu zwiększenia ilości naturalnego nawilżenia przed penetracją jest pomocne. Sama penetracja powinna odbywać się powoli i z wyczuciem.



Kobieta zmagająca się z bólem podczas seksu, wynikającym z endometriozy, powinna porozmawiać z ginekologiem i seksuologiem.



Mówienie partnerowi, gdy seks jest bolesny, i mówienie o tym, co jest i nie jest przyjemne, może sprawić, że seks będzie przyjemniejszy dla obojga partnerów.

