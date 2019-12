Doznałeś urazu wargi? Sprawdź, jak sobie pomóc

Urazy warg często goją się szybko i można je leczyć w domu za pomocą prostych środków, aby zmniejszyć obrzęk i niewielkie krwawienie. Jeśli masz popękaną lub rozciętą wargę po wypadku lub urazie, proces gojenia może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od powagi urazu. Jeśli obrzęk nie ustąpi w ciągu 48 godzin lub jeśli warga nadal nadmiernie krwawi, może być konieczne skontaktowanie się z lekarzem.

Kiedy udać się do lekarza?

Popękana lub przecięta warga może powodować pewien dyskomfort. Niektóre typowe objawy to:

ból

obrzęk



krwawienie

zasinienia

niewielka utrata tkanek.

W cięższych przypadkach lub bez podjęcia leczenia może wystąpić ból i objawy, które goją się dłużej. Powinieneś udać się do lekarza, jeśli zaczniesz zauważać oznaki infekcji lub jeśli wystąpią następujące objawy:

drętwienie



silny ból

zwiększony obrzęk

niekontrolowane krwawienie

trudności w oddychaniu

problemy z przełykaniem

trudności z otwieraniem lub zamykaniem ust

gorączka.

Domowe zabiegi na ustach

Ważne jest, aby odpowiednio dbać o uszkodzoną wargę, aby uniknąć infekcji. Zakażenie może być bardziej prawdopodobne w przypadku tego rodzaju obrażeń niż w wyniku innych problemów z powodu obecności bakterii w jamie ustnej. Jednak w większości przypadków zranioną, pękniętą wargę można leczyć w domu za pomocą pewnych prostych środków.

Pamiętaj ponadto, by zawsze myć ręce przed odkażaniem lub opatrywaniem ran. Za każdym razem, gdy dotkniesz ranę lub przyłożysz coś do niej, możesz doprowadzić do mnożenia tam bakterii lub zaburzeniem naturalnego procesu leczenia. Przeprowadzaj miejscowe leczenie i dezynfekcję tylko dwa razy dziennie, chyba że rana wydaje się wymagać częstszego czyszczenia.