O czym może świadczyć częste krwawienie z nosa?

Częste krwawienia z nosa, czyli pojawiające się w krótkich odstępach czasu np. każdego miesiąca lub tygodnia powinny wzbudzić niepokój i sprawić, że bacznie przyjrzymy się naszemu stanowi zdrowia. Wystarczy wykonać badania profilaktyczne, aby lekarz mógł wykluczyć przynajmniej kilka przyczyn naszych dolegliwości. O czym mogą świadczyć częste krwawienia z nosa?

Krwawienie z nosa – przyczyny

Niemal każdemu z nas przytrafił się kiedyś krwotok z nosa. Nie jest to przyjemne doświadczenie zarówno w przypadku krwawienia z nosa, które spowodowane jest urazem, jak i innymi czynnikami. Istnieją ludzie o szczególnych skłonnościach do krwawienia z nosa, którym krwotoki mogą przytrafiać się nawet każdego dnia. Należą do nich przede wszystkim osoby z zaburzeniami krzepliwości krwi o podłożu chorobowym oraz osoby przez długi czas przyjmujące leki o działaniu rozrzedzającym krew i zapobiegającym zakrzepicy.

Przyczyny krwawienia z nosa możemy podzielić na:

ogólnoustrojowe (związane z różnymi schorzeniami),



dotyczące bezpośrednio nieprawidłowości w jamie nosowej,



spowodowane urazem,



spowodowane działaniem czynników drażniących.

Do przyczyn ogólnoustrojowych zalicza się wszystkie schorzenia, które mogą powodować krwotoki z nosa o różnym nasileniu. Wyróżniamy tutaj, m.in.:

zaburzenia krzepliwości krwi,



kruchość naczyń krwionośnych,



schorzenia układu krwiotwórczego (anemia, nowotwory krwi),



nadciśnienie tętnicze,



miażdżycę,



choroby autoimmunologiczne,



różne rodzaje nowotworów,



choroby upośledzające funkcjonowanie układu immunologicznego (AIDS),



choroby o podłożu wirusowym, które atakują górne drogi oddechowe,



choroby zakaźne wieku dziecięcego,



zaburzenia hormonalne,



niedobory żywieniowe,



niewydolność narządów wewnętrznych (serca, nerek, wątroby).

Częste krwotoki z nosa mogą pojawiać się w okresie tzw. burzy hormonalnej, która dotyczy zarówno nastolatków w okresie dojrzewania, jak i kobiet w ciąży. Jeżeli nie towarzyszą im inne objawy, a lekarz nie stwierdza nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, to trzeba poczekać, aż praca układu hormonalnego zacznie się stabilizować – wówczas krwotoki powinny ustąpić samoistnie, bo są najczęściej spowodowane podwyższonym ciśnieniem tętniczym i większym przepływem krwi przez naczynia krwionośne.

Przyczyny krwotoków, które związane są bezpośrednio z nieprawidłowościami w obrębie nosa to, m.in.:

polipy w nosie,



owrzodzenia,



nadżerki,



problemy w obrębie przegrody nosowej,



infekcje wirusowe i bakteryjne,



katar alergiczny,



polekowy nieżyt nosa.

Krwotoki z nosa mogą być także spowodowane urazami mechanicznymi np. silnym uderzeniem, nawykowym pocieraniem nosa, dłubaniem w nosie. Ważne: krwotok z nosa, który pojawia się w po urazie np. upadku i uderzeniu się w głowę, jest sygnałem alarmującym i wymaga pilnej konsultacji lekarskiej.

Do czynników zewnętrznych, które wpływają na wystąpienie krwawień z nosa, zaliczamy również nadmierne wysuszenie śluzówki nosa, które spowodowane jest przebywaniem w niewietrzonych, klimatyzowanych pomieszczeniach i zbyt suchym powietrzem. Krwotoki z nosa spowodowane są także wdychaniem chemicznych oparów oraz przebywaniem w pomieszczeniach, w których unoszą się intensywne zapachy np. perfum lub odświeżaczy powietrza.

Krew z nosa u dziecka

W przypadku dzieci krwawienia z nosa najczęściej spowodowane są urazami mechanicznymi, dłubaniem w nosie oraz infekcjami wirusowymi i alergią wziewną. Mogą także świadczyć o tym, że w jamie nosowej znajduje się ciało obce – wówczas oprócz krwotoków pojawia się także nieprzyjemnie pachnąca, ropna wydzielina z nosa, uczucie zatkania nosa oraz objawy świadczące o infekcji np. gorączka.

Jak zatamować krwotok z nosa?

Krwotok z nosa można zatamować, uciskając skrzydełka nosa przez kilka minut i pochylając głowę ku dołowi. Skutecznym sposobem na zatamowanie krwotoku jest także umieszczenie w otworach nosowych tamponów z waty i przyłożenie chłodnego okładu na nos. Ważne: krwotoku z nosa nie tamujemy, odchylając głowę do tyłu, bo może dojść do zakrztuszenia się spływająca po tylnej ścianie gardła krwią. W przypadku dzieci, które szczególnie nerwowo reagują w przypadku wystąpienia krwawienia z nosa, trzeba zadbać o uspokojenie dziecka, bo skok ciśnienia, który spowodowany jest silnym stresem, może nasilić krwawienie.

