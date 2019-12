Dlaczego przed świętami warto porządnie wyczyścić kuchnię?

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Arizonie pokazują, że na kuchennej desce do krojenia jest niemal 200 razy więcej bakterii kałowych niż na desce toaletowej. Pochodzą one z nieumytych owoców i warzyw, surowego mięsa, a także naszych rąk. Również gąbki i ściereczki do naczyń należą do grupy najbardziej zabrudzonych przedmiotów w domu – na 2,5 centymetra kwadratowego ściereczki przypada milion bakterii. Liczby te pokazują, że kuchnia jest siedliskiem wielu różnych zarazków, które z łatwością przez ręce mogą przedostać się do naszego organizmu i wywołać takie komplikacje, jak m.in. dur brzuszny, zatrucie pokarmowe czy salmonelloza.

Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków w naszej kuchni?

Gąbki i szmatki to niezbędniki kuchenne, które praktycznie cały czas są wilgotne. Tym samym stanowią idealne środowisko do rozwoju grzybów. Jako praktyczniejszy zamiennik może posłużyć szczoteczka do szorowania z tworzywa sztucznego. Jeśli jednak zamierza się używać gąbek lub materiałowych ścierek koniecznie należy wymieniać je przynajmniej raz na tydzień, a także myć w zmywarce w wysokiej temperaturze razem z naczyniami.



Zanim zaczniemy przygotowywać jedzenie i wykładać je z lodówki, upewnijmy się, że wszystkie przybory kuchenne i blaty zostały dobrze umyte i zdezynfekowane – zróbmy to również po zakończeniu gotowania.



Wykorzystajmy trzykolorowe plastikowe maty do krojenia – po jednym kolorze dla każdego rodzaju żywności. Na przykład zieloną matę do siekania owoców i warzyw, białą matę do ryb i czerwoną do krojenia czerwonych produktów mięsnych.



Nie pozwólmy bakteriom z surowego mięsa przenieść się na inne produkty. Postarajmy się, by nie stykało się ono z innymi artykułami. Natomiast sztućce jakie wykorzystamy do jego krojenia koniecznie muszą zostać dobrze umyte, wyparzone lub ewentualnie zdezynfekowane przed wykorzystaniem do innych produktów spożywczych.



Metalowe i plastikowe myjki czyśćmy w zmywarce za każdym razem, kiedy ich użyjemy. Jeśli nie posiadamy zmywarki, należy dobrze je opłukać, by usunąć wszelkie widoczne resztki jedzenia.



Myjmy wszystkie owoce i warzywa pod bieżącą wodą – niektóre wymagają nawet sparzenia wrzącą wodą – zarówno przed jedzeniem, jak i krojeniem lub gotowaniem, nawet jeśli są oznaczone jako „myte”. Produkty z twardą skórką, takie jak np. melony czy ogórki, należy szorować mocniej.



Do przecierania blatów używajmy ręczników papierowych, zamiast tych materiałowych, wielokrotnego użytku. W ten sposób nie rozetrzemy po kuchni zarazków nagromadzonych na wilgotnej ściereczce.



Przy sprzątaniu nie zapominajmy o umyciu wnętrza kosza na śmieci.



I najważniejsze… myjmy ręce przed przystąpieniem do gotowania, w trakcie i po. Zróbmy to po każdym kontakcie z surową żywnością, a także takimi przedmiotami, jak telefon komórkowy, komputer czy klamki od szafek i drzwi.

Mycie a dezynfekcja

Wiele osób uważa, że jeśli coś wygląda na czyste, to takie właśnie jest. Kuchnia z pozoru może sprawiać wrażenie dobrze posprzątanej, a tak naprawdę być zanieczyszczona wieloma bakteriami wywołującymi choroby. By mieć pewność, że to pomieszczenie jest wolne od zarazków należy je zdezynfekować.

Czyszczenie powierzchni, a ich dezynfekcja, to dwie różne czynności. Pierwsze usuwa tłuszcz, resztki jedzenia i brud, ale źle wykonywane – np. za pomocą nie wyparzonej gąbeczki do mycia naczyń, może także rozprzestrzeniać zarazki. Natomiast dezynfekcja eliminuje bakterie i wirusy – wyjaśnia Waldemar Ferschke, lek.med. epidemiolog, wiceprezes Medisept. – Środki do dezynfekcji w 30-60 sekund zabijają bakterie, grzyby drożdżopodobne, prątki gruźlicy, a także wirusy takie jak: grypa, HIV, żółtaczka typu B i C, Ebola oraz Rotawirus, Adenowirus.

Salmonella, bakterie E. coli i gronkowce, mogą przetrwać na kuchennych blatach czy w zlewie przez wiele godzin, a nawet dni. Dlatego często najlepsze rozwiązanie stanowi dezynfekcja tych przestrzeni. Na szczególną uwagę zasługują miejsca, w których przygotowywane jest surowe mięso i te powierzchnie będące często mokre lub wilgotne. Produkty do dezynfekcji dostępne są w postaci sprayu i chusteczek do dezynfekcji powierzchni. Należy je stosować, by mieć pewność, że przestrzeń, w której przygotowujemy posiłki jest wolna od szkodliwych dla naszego zdrowia zarazków – środki do dezynfekcji eliminują 99,99% bakterii, wirusów i grzybów.

Czytaj także:

Kiedy należy zmienić gąbkę do mycia naczyń? Odpowiedź może zaskoczyć