Jak dożyć w zdrowiu późnej starości? Naukowcy mają pewną nietypową radę

Badanie, które przeprowadzili naukowcy z University of California San Diego School of Medicine, znajduje związek między poczuciem sensu a pozytywnym funkcjonowaniem fizycznym, psychicznym i poznawczym. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Journal of Clinical Psychiatry

„Osoby mające sens w życiu są szczęśliwsze i zdrowsze niż osoby bez nich” – mówi starszy autor badania Dilip V. Jeste.

Sen życia – klucz do dobrego zdrowia?

Dla wielu osób znalezienie sensu jest warunkiem wstępnym szczęśliwego zakończenia historii życia. Bez niego sugeruje się badanie, nasze upadające lata i trudności, jakie mogą się z tym wiązać, mogą być zdominowane przez stres i jego fizyczne konsekwencje.

„Kiedy jesteś młody, np. w wieku 20 lat, nie jesteś pewien swojej kariery, partnera życiowego i tego, kim jesteś jako osoba. Poszukujesz sensu życia” – mówi Jeste.

Jednak „Kiedy zaczynasz wchodzić w swoje lata 30., 40. i 50., masz bardziej ugruntowane relacje, być może jesteś żonaty i masz rodzinę, i stabilną pracę. Poszukiwania maleją, a znaczenie życia wzrasta”. Jeste kontynuuje: „Po 60. roku życia wszystko zaczyna się zmieniać. Ludzie odchodzą z pracy i [mogą] stracić tożsamość. Zaczynają mieć problemy zdrowotne, a niektórzy z ich przyjaciół i rodziny zaczynają umierać. Zaczynają ponownie szukać sensu w życiu, ponieważ znaczenie, które kiedyś było się zmieniło”.

Naukowcy wyciągnęli swoje wnioski z badania, w którym wzięło udział 1 042 dorosłych. Uczestnikami byli mieszkańcy społeczności dorosłych w hrabstwie San Diego w Kalifornii. Byli w wieku 21–100+.

