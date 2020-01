Czy można umrzeć z powodu przeziębienia?

Przeziębienieto zbiór objawów – kaszel, kichanie, katar, zmęczenie i być może gorączka – a nie określona choroba. Chociaż ma wiele wspólnego z początkowymi objawami grypy, jest to zupełnie inna infekcja. Rinowirus powoduje około połowę wszystkich przeziębień, ale inne wirusy mogą powodować jeden lub więcej objawów przeziębienia, w tym adenowirus, wirus grypy, wirus oddechowy i wirus paragrypy.

Wirusy i bakterie

Przeziębienie jest zwykle łagodną chorobą, która ustępuje bez leczenia w ciągu kilku dni. Jednak zakażenie rinowirusem lub jednym z innych wirusów odpowiedzialnych za objawy przeziębienia może być poważne u niektórych osób. Powikłania po przeziębieniu mogą powodować poważne choroby, a nawet śmierć - szczególnie u osób ze słabym układem odpornościowym.

Badania wykazały, że u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej infekcji dróg oddechowych. Chociaż nie uważa się, że rinowirus jest główną przyczyną tego, inne wirusy, które są związane z objawami przeziębienia, takie jak RSV, adenowirus i wirus paragrypy, też mogą nią być. Niektóre wirusy, takie jak adenowirus, mogą również powodować objawy w całym ciele, w tym w przewodzie pokarmowym, drogach moczowych i wątrobie. Inne wirusy, takie jak wirus grypy, same mogą potencjalnie powodować ciężkie stany zapalne w płucach, ale mogą również prowadzić do szczególnie poważnych stanów, takich jak bakteryjne zapalenie płuc.

Wywołane wirusem zakażenie bakteryjne jest jednym ze sposobów, w jaki wirus przeziębienia lub grypy może doprowadzić do śmierci. Podczas gdy wciąż badane są dokładne mechanizmy wywoływania infekcji bakteryjnych przez infekcję wirusową, możliwym sposobem może być zwiększenie przyczepności bakterii do komórek płuc. Na przykład wykazano, że rinowirus zwiększa obecność receptora o nazwie PAF-r w komórkach płuc. Może to pozwolić bakteriom, takim jak Streptococcus pneumoniae na skuteczniejsze wiązanie się z komórkami, zwiększając prawdopodobieństwo jego wystąpienia prowadzącego do ciężkiego stanu, takiego jak zapalenie płuc.

Wyższe ryzyko u niektórych osób

Niestety przeziębienie może mieć również poważniejsze objawy u bardzo młodych i bardzo zaawansowanych wiekiem osób. U osób starszych prawdopodobieństwo wystąpienia poważniejszej infekcji jest większe niż u dorosłych lub starszych dzieci. A ludzie, którzy palą – lub którzy są narażeni na bierne palenie – są również bardziej narażeni na przeziębienie i mają poważniejsze objawy.

Inną grupą osób, które są bardziej dotknięte infekcją wirusami powodującymi przeziębienie, są osoby z istniejącą chorobą płuc. Mogą obejmować osoby z astmą, mukowiscydozą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Zakażenie wirusem, który powoduje zapalenie dróg oddechowych, może znacznie utrudnić oddychanie. Ludzie z POChP, którzy złapią łagodne przeziębienie, są również narażeni na rozwój infekcji bakteryjnej. Chociaż zakażenie bakteryjne u tych pacjentów można leczyć antybiotykami, nie ma skutecznego leczenia przeciwwirusowego przeciwko wszystkim typom rinowirusa.

W przypadku innych wirusów układu oddechowego, takich jak grypa, istnieje skuteczna szczepionka, która może pomóc chronić osoby wrażliwe przed wirusem grypy, w tym astmatyków. Nie ma jednego elementu, który decydowałby o ciężkości infekcji wirusem przeziębienia, ale istnieje wiele warunków lub czynników, które mogą wywołać zły stan.

Jednym z najlepszych sposobów uniknięcia przeziębienia jest prawidłowe mycie rąk. Może to zapobiec rozprzestrzenianiu się wielu różnych infekcji, nie tylko wirusów wywołujących przeziębienie.

