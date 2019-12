Czy jedna dawka szczepionki przeciw HPV może zapobiec zakażeniu wirusem wywołującym raka?

Uważa się, że wirus odpowiada za ponad 90 proc. wszystkich raków szyjki macicy i odbytu, ponad 60 proc. wszystkich raków prącia i około 70 proc. wszystkich raków jamy ustnej. Chociaż wyniki pracy wykazały, że pojedyncza dawka może być tak samo skuteczna jak obecnie zalecana seria dwóch lub trzech dawek, jest zbyt wcześnie, aby ludzie mogli polegać na pojedynczej dawce szczepionki w celu ochrony, jak twierdzi starszy autor Ashish A. Deshmukh, adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego UTHealth.

Chociaż uczestnikami badania były tylko kobiety, CDC zaleca schemat dwóch dawek dla wszystkich dzieci rozpoczynających serię przed 15 rokiem życia lub schemat trzech dawek, jeśli serię rozpoczyna się w wieku od 16 do 26 lat. Szczepionka przeciw HPV najnowszej generacji może chronić przeciwko prawie 90 proc. powodujących raka infekcji HPV. Jednak obecne wskaźniki szczepień są niższe niż idealne.

Wirus HPV – co trzeba wiedzieć

Wirus HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, uznawany jest za główną przyczynę występowania raka szyjki macicy. Atakuje głównie nabłonek i jest przenoszony przede wszystkim poprzez kontakty seksualne (klasyczny stosunek pochwowy, seks oralny lub analny). Zdarza się jednak, że do zakażenia dojdzie w skutek stosowania tych samych akcesoriów do higieny, np. ręcznika. Istnieje ponad 100 rożnych odmian HPV i większość z nas przynajmniej raz w życiu ma z nim kontakt. Nie zawsze jednak musi dojść do zakażenia i rozwoju choroby. Najbardziej narażeni na zakażenia są młodzi ludzie. Około 40 rodzajów HPV może zainfekować usta, gardło i narządy płciowe. W większości przypadków układ odpornościowy usuwa wirusa brodawczaka ludzkiego z organizmu, zanim może spowodować pełną infekcję i objawy.

Wirus HPV – jak się rozprzestrzenia?

Do zakażenia wirusem HPV może dojść w trakcie wszelkiego rodzaju seksu, a także w trakcie pocałunku. Cząstki HPV przemieszczają się przez zainfekowaną ślinę lub śluz poprzez otwarte rany lub owrzodzenie w jamie ustnej. Układ odpornościowy zazwyczaj niszczy atakujące cząstki HPV, zanim wywołają one infekcję.

Czytaj także:

Centrum Onkologii sprawdza skuteczność molekularnych testów na HPV. Badania są bezpłatne