Światło słoneczne wprawia nas w około 24-godzinny dobowy cykl snu i czuwania. Praktycznie każde zwierzę lądowe na Ziemi korzysta ze słońca, aby zachować swój codzienny rytm. Nowe badanie, które teraz pojawia się w czasopiśmie Cell Reports, opisuje nowy sposób, w jaki światło słoneczne może wpływać na życie ssaków.

Zwierzęta mogą wykrywać światło za pomocą białek zwanych opsynami. Dwa najbardziej znane u ludzi to melanopsyna i neuropsina, które ulegają ekspresji w niektórych komórkach siatkówki. U innych zwierząt związki wykrywające światło są obecne poza układem wzrokowym. Na przykład żaby mogą wykrywać światło przez komórki w ich skórze, zwane chromatoforami. Do niedawna naukowcy uważali, że ssaki wykrywają światło tylko przez ich oczy. Jednak kilka badań obaliło to pojęcie. Po raz pierwszy w nowym badaniu sprawdzono, czy niektóre białka na komórkach tłuszczowych znajdujące się pod skórą mogą wykrywać światło.

Czy światło słoneczne może zwalczać zespół metaboliczny?

Chociaż naukowcy są na samym początku tej linii badań, autorzy badania twierdzą, że „niewystarczająca stymulacja szlaku adipocytów światło-OPN3 jest częścią wyjaśnienia rozpowszechnienia deregulacji metabolicznej w krajach uprzemysłowionych, w których nienaturalne oświetlenie stało się normą”.

Badacze skupili się na opsinie 3 (OPN3). Białko to jest obecne w całym ciele, w tym w mózgu, jądrach, wątrobie i nerkach. Wykazali, że OPN3 jest także obecny w ludzkich i mysich komórkach tłuszczowych lub adipocytach. Co ważne, wykazali, że światło może przenikać wystarczająco głęboko przez skórę szczura, aby wywołać OPN3 w adipocytach.

Określona długość fali światła niebieskiego (480 nanometrów) stymuluje OPN3. Dzieje się tak w świetle słonecznym, ale nie w sztucznym świetle.

W swoich eksperymentach naukowcy wykorzystali genetycznie zmodyfikowane myszy pozbawione genu kodującego OPN3 w swoich adipocytach.

Eksperymenty wykazały, że zwierzęta bez OPN3 zużywały mniej energii i konsumowały mniej żywności i wody. Mimo że są tak samo aktywne jak normalne myszy, zużywają mniej energii i niosą wyższy poziom tłuszczu. Krótko mówiąc, autorzy badania stwierdzili, że światło słoneczne jest niezbędne dla zdrowego metabolizmu energetycznego. Teraz muszą wykazać, że taki sam mechanizm zachodzi u ludzi.

