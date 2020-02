Choroby prącia – gdzie szukać pomocy, gdy pojawi się problem

Badanie penisa to wstydliwa sprawa, dlatego wielu mężczyzn w razie problemów ze zdrowiem intymnym zwleka z wizytą u lekarza do ostatniej chwili. Warto jednak sobie uświadomić, że rzadko kiedy problemy tego typu przechodzą same, a nieleczone – nawet te początkowo niegroźne (np. infekcje grzybicze) – mogą z czasem skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi, jak bezpłodność czy nowotwór.

– W większości mężczyźni nie są specjalnie skłonni do zgłaszania się ze swoimi dolegliwościami, zwłaszcza dotyczącymi narządów płciowych, do lekarzy. Chcielibyśmy to zmienić – mówi dr hab. Marcin Matuszewski, ordynator Kliniki Urologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, który wraz z lekarzami innych specjalności przyjmuje od niedawna w pierwszej w kraju Poradni Chorób Prącia. – Nigdzie w Polsce nie ma takiej placówki, a przecież rożnych chorób prącia jest bardzo dużo – dodaje.

Oczywiście, z przyczyn logistycznych nie wszyscy zainteresowani będą mogli korzystać z nowej placówki. Warto zatem przypomnieć ogólnie, gdzie mężczyźni mający różnego rodzaju problemy ze zdrowiem intymnym powinni szukać pomocy.

Choroby prącia – do kogo po pomoc

Zawsze warto zacząć od internisty, który być może sam będzie umiał coś zaradzić, a jeśli nie – podpowie dokąd udać się z problemem, a także wystawi stosowne skierowanie, np. do dermatologa, wenerologa czy urologa.

To właśnie wymienieni specjaliści leczą wszelkiego rodzaju infekcje prącia (bakteryjne, wirusowe, grzybicze), specyficzne zapalenia, choroby skóry, uczulenia, a także deformacje, łagodne zmiany oraz stany przednowotworowe i nowotworowe.

– U pacjentów najczęściej obawę budzą dwie sprawy: czy jego dolegliwości są związane z chorobą weneryczną, czy z rakiem. Rzeczywiście, nowotwór prącia to najgroźniejsza (szczególnie w sytuacji, gdy pacjent trafi do specjalisty zbyt późno) i tym samym najważniejsza choroba, którą się zajmujemy. Jest to równocześnie choroba stosunkowo rzadka – mówi dr Matuszewski.

W gdańskiej Poradni Chorób Prącia jednym z najczęściej wykonywanych badań w tego typu problemach jest dermatoskopia, która w powiększonym obrazie daje odpowiedź z jakiego typu zmianą mamy do czynienia. Pogłębiona diagnostyka może wymagać pobrania biopsji ze zmian skórnych/śluzówkowych.

– Obecny na miejscu dermatolog może zaordynować leczenie miejscowe lub wykonać zabiegi lecznicze niektórych rodzajów zmian prącia np. kriodestrukcję czy laseroterapię. Natomiast urolog ma możliwość wykonania zabiegów operacyjnych: od tych mniejszych, jak zabieg plastyki wędzidełka, czy zabieg obrzezania, po zaawansowane operacje usunięcia raków prącia z rekonstrukcją. Wspólna praca dermatologa i urologa umożliwia zatem kompleksową opiekę nad pacjentem, przeprowadzenie go przez całą ścieżkę – od momentu postawienia diagnozy do skutecznego leczenia – wyjaśnia prof. Roman Nowicki, ordynator Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UCK.

Najczęstsze objawy infekcji intymnej u mężczyzn

ból przy oddawaniu moczu,



plamki,



krostki



nalot na penisie,



świąd,



nieprzyjemny zapach.

Męski ginekolog…

Na tym jednak wcale nie kończy się lista fachowców zajmujących się męskimi problemami intymnymi. Kolejnym specjalistą – dedykowanym stricte męskim narządom płciowym – jest androlog, często nazywany odpowiednikiem żeńskiego ginekologa albo „lekarzem od jąder”. Zajmuje się on diagnozowaniem i leczeniem różnych problemów zdrowotnych dotyczących układu rozrodczego chłopców i mężczyzn, takich jak np. bezpłodność czy zaburzenia erekcji. Pomaga także mężczyznom z objawami andropauzy, czyli męskiego przekwitania. Przypomnijmy, że jest to zespół dolegliwości związanych z obniżonym poziomem męskich hormonów płciowych.

Lekarz nie tylko od seksu

Niektóre męskie problemy mogą też wymagać wizyty u lekarza seksuologa.

Chodzi o różne możliwe problemy dotyczące szeroko pojętego współżycia seksualnego, takie jak np. zaburzenia pożądania, obniżenie sprawności seksualnej czy brak satysfakcji z seksu. Warto wiedzieć, że seksuologia to interdyscyplinarna specjalizacja, która zajmuje się płciowym życiem człowieka zarówno w sferze psychiki jak i ciała. Seksuolog zwykle uzyskuje wcześniej tytuł lekarza medycyny w dziedzinie psychiatrii, ginekologii lub urologii, może więc pomóc w wielu różnych sytuacjach.

Jak dostać się do Poradni Chorób Prącia

Można się zarejestrować na wizytę pod numerem tel. 58 727 05 05 lub mailowo: rejestracja@uck.gda.pl. Pacjenci przyjmowani są w każdy wtorek w godz. 14.30-17.00, w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK, przy ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk. Wymagane jest skierowanie, np. od lekarza rodzinnego.

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

