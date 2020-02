Jak wspierać osoby chorujące na raka? Historia Tomasza Rejmana i jego żony

Żona Tomasza Rejmana po sześciu latach zmagań zmarła na raka piersi. Wiadomość o chorobie Manueli spadła na całą rodzinę znienacka, nie dając czasu na przygotowania. Dziś Tomasz radzi innym, jak krok po kroku podjąć walkę z nowotworem oraz jak wspierać chore osoby. Na kanapie w studiu „Dzień Dobry TVN” towarzyszyła mu psychoonkolog Adrianna Sobol.

Gdy dowiadujemy się, że chorujemy lub ktoś z naszych bliskich zmaga się z chorobą nowotworową, warto wybrać się po poradę do psychoonkologa. To specjalista, który wie, z jakimi myślami zmagają się pacjenci i ich rodziny. Kiedy nie wiemy, co powiedzieć, najlepiej powstrzymać się od rzucania frazesami typu wszystko „będzie dobrze”, „poradzisz sobie”, „przecież jesteś bohaterką”, „wygrasz tę walkę”. Zdecydowanie lepiej wysłuchać i zaoferować wsparcie. Ale niech będą to realne propozycje, a nie jedynie słowa „możesz na mnie liczyć”. Zastanów się wspólnie z osobą chorą, jakiej pomocy będzie potrzebowała, np. w opiece nad dziećmi czy codziennych obowiązkach.

