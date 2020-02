Jak zmodyfikowany wirus polio może pomóc w walce z guzem mózgu

Naukowcy wiedzą, że wirus polio jest patogenem wywołującym poliomyelitis, chorobę atakującą ośrodkowy układ nerwowy, potencjalnie powodującą niepełnosprawność, a w najcięższych przypadkach śmierć. Wiadomo jednak, że wirusami można manipulować, dzięki czemu ich użycie jest nie tylko bezpieczne, ale także prozdrowotne.

Niedawno zespół badaczy z Duke Cancer Institute w Durham, odkrył, że można wykorzystać wirusa polio w leczeniu pewnego guza mózgu. W pracy naukowej – która pojawiła się w Nature Communications – naukowcy wyjaśniają, że genetycznie zmodyfikowali wirusa, tworząc stabilną, bezpieczną wersję zwaną „chimerą”.

Mówi się, że ta zmodyfikowana wersja może wzmocnić odpowiedź immunologiczną na rozlanego glejaka linii środkowej – rodzaj wyjątkowo agresywnego guza mózgu – który występuje częściej u dzieci niż u dorosłych.

Dotychczasowe badania były przedkliniczne, które naukowcy przeprowadzili in vitro, w komórkach rakowych, które pobrali od ludzi, i in vivo, w modelach mysich. Przyniosły one zaskakujące i obiecujące efekty.

