Dlaczego nie mogę zasnąć? Odpowiada psychiatra

Coraz więcej Polaków uskarża się na problemy ze snem. Skąd biorą te trudności? Jak dobrze przygotować się do snu? Czy tabletki nasenne mogą pomóc? Kiedy należy udać się do specjalisty? O tym opowiedział psychiatra i specjalista od zaburzeń snu dr Michał Skalski.

Stres, nadmiar codziennych obowiązków, szybkie tempo życia, problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także kłopoty rodzinne – wszystko to potrafi zaburzyć nasz sen, utrudnić zasypianie, powodować kilkukrotne wybudzanie się w ciągu nocy czy pobudki o bardzo wczesnej porze. Bywa też, że sami narzucamy sobie określony rytm dnia, ograniczając maksymalnie czas na spanie, bo uważamy, że jest to kompletna strata czasu. Niestety, taki styl życia i bagatelizowanie regeneracji może szybko odbić się na zdrowiu. Już nawet jednorazowe niewyspanie odbija się na naszym funkcjonowaniu w danym dniu, a notoryczny niedobór snu sprzyja rozwojowi poważnych chorób.

Rola snu

Podczas snu w naszym organizmie zachodzi wiele różnych procesów, w tym wzrost i naprawa komórek. Do zmęczonych mięśni i tkanek dostarczane są składniki odżywcze, które zapewnią kolejnego dnia siłę i energię. Sen pozwala wyrównać gospodarkę hormonalną i wzmocnić układ odpornościowy. Co ciekawe, wpływa także na naszą pamięć, dlatego też gdy jesteśmy niewyspani, mamy problemy z koncentracją. Niedobór snu powoduje, że w ciągu dnia jesteśmy drażliwi, mamy problem z termoregulacją, chętniej sięgamy po niezdrowe przekąski i łatwiej podejmujemy ryzykowne decyzje. Nie bez powodu mówi się więc, że odpowiednia ilość snu stanowi element zdrowego stylu życia.

Choroby, które mogą cię dopaść, jeśli za mało śpisz

Choroba Alzheimera. Naukowcy z Johns Hopkins University stwierdzili, że niedobór snu jest jedną z możliwych przyczyn choroby Alzheimera. Przeprowadzili oni badania na osobach w podeszłym wieku, które wykazały, że osoby, które za mało śpią mają większe skłonności do odkładania beta-amyloidu w swoich mózgach. Odkładanie się blaszek beta-amyloidowych w mózgu zostało już wcześniej powiązane z chorobą Alzheimera.



Otyłość i cukrzyca. Naukowcy z Uniwersytetu z Chicago udowodnili, że zły sen jest związany z otyłością, a ostatecznie z cukrzycą. Okazało się, że zbyt mało snu prowadziło do zaburzeń metabolicznych, a w konsekwencji wpływało na wrażliwość na insulinę.



Choroby układu sercowo-naczyniowego są ściśle związane ze stylem życia, a więc znaczenie ma nie tylko dieta i tempo życia, ale także ilość snu. Osoby, które notorycznie niedosypiają, mają większe ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz udaru.



Depresja. Chroniczne niewyspanie wiąże się z zaburzeniami psychicznymi. Problemy ze snem mogą być zarówno objawem depresji, jak i jej przyczyną. Badanie z 2014 roku wykazało związek między częstością samobójstw u osób dorosłych a złym snem, niezależnie od wcześniejszych stanów depresyjnych.



Odwodnienie. Jedno z ostatnich badań wykazało, że niedobór snu powodu odwodnienie organizmu. Dzieje się tak, ponieważ niewyspanie zaburza uwalnianie hormonu, który jest kluczem do regulowania nawodnienia organizmu. Powszechnie wiadomo, że odwodnienie ma bardzo zły wpływ na zdrowie i ogólne samopoczucie. Może powodować osłabienie mięśni, bóle głowy i zmęczenie. Odwodnienie może również wpływać na nastrój i zaburzać funkcje poznawcze.

To tylko kilka poważnych niebezpieczeństw, które grożą nam jeśli notorycznie chodzimy niewyspani. Na co dzień jednak przejmujemy się głównie nieustannych ziewaniem, brakiem koncentracji, problemami z pamięcią i znacznym spadkiem energii. Niech to będzie znak ostrzegawczy.

