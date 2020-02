Jeszcze można zaszczepić się przeciwko grypie!

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny poinformował, że między 1 a 22 lutego zanotowano w Polsce ponad 600 tys. przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Przy czym uważna lektura statystyk wskazuje, że liczba zachorowań z tygodnia na tydzień systematycznie rosła:

od 1 do 7 lutego – 193 tys. 482 przypadki;



od 8 do 15 lutego – 200 tys. 194,



od 16 do 22 lutego – 211 tys. 983.

Dlaczego rejestruje się zachorowania i podejrzenia zachorowania na grypę? Te pierwsze to przypadki potwierdzone laboratoryjnie, a nie zawsze pobiera się materiał do takich badań.

Grypa wbrew pozorom nie jest łagodną chorobą. Najczęściej objawy występują nagle: jest bardzo wysoka temperatura, silne bóle mięśni i stawów, duszący kaszel. Grypie rzadko towarzyszy katar. Może prowadzić do groźnych powikłań, np. zapalenia płuc czy zapalenia mięśnia sercowego. Nic dziwnego, że chory stosunkowo często trafia do szpitala. Z powodu grypy lub jej podejrzenia od 1 do 22 lutego wystawiono 4010 skierowań do szpitala (odpowiednio w poszczególnych tygodniach 1103, 1325 i 1582). Między 1 a 22 lutego z powodu grypy zmarło 15 osób.

Warto przy tym wiedzieć, że o ile przynajmniej na razie koronawirus wywołujący Covid-19 jest groźny przede wszystkim dla osób w podeszłym wieku, które są obciążone chorobami przewlekłymi, to grypa zbiera żniwo, także śmiertelne, we wszystkich grupach wiekowych. Niedawno z jej powodu zmarło w Polsce 9-letnie dziecko. W tygodniu między 16 a 22 lutego w Polsce grypę lub podejrzenie grypy stwierdzono u ponad 44 tysięcy dzieci w wieku 0-4 lata i ponad 60 tysięcy dzieci w wieku 5-14 lat.

Jak się chronić przed wirusami

Zarówno grypę, jak Covid-19 wywołuje wirus. Specjaliści przypominają, że dobrą ochroną przed wirusami jest częste mycie mydłem rąk pod bieżącą wodą i kichanie oraz kasłanie w zagięcie łokcia.

Przed grypą chronią ponadto szczepienia.

– Owszem, na razie nie mamy żadnej szczepionki, która pozwoliłaby zminimalizować powikłania wywołane koronawirusem, ale każda szczepionka przeciwko grypie sezonowej wzmacnia odporność organizmu. Jeśli ktoś nie ma objawów grypy, a się jeszcze nie zaszczepił, powinien to zrobić natychmiast! Już po siedmiu dniach wzrasta odporność organizmu. Szczepienia są szczególnie ważne w przypadku osób starszych, przewlekle chorych i dzieci. To właśnie one znajdują się w grupie ryzyka – mówi lekarka rodzinna Bożena Janicka, szefowa Porozumienia Pracodawców Zdrowia.

Apeluje, by nie przychodzić do lekarza „profilaktycznie”, jeśli nie ma się żadnych objawów zakażenia koronawirusem, a wróciło się z pobytu w rejonie występowania tego patogenu.

Lekarze rodzinni apelują, by zachować zdrowy rozsądek. Zwracają uwagę, że w związku z tym, że sezon grypowy w pełni, w poradniach lekarzy rodzinnych ustawiają się długie kolejki. Niestety, wśród pacjentów rzeczywiście potrzebujących pomocy, są też i tacy, którzy zgłaszają się ze zwykłymi objawami przeziębienia (katar). Co gorsze – nie brakuje też osób, które postanowiły sprawdzić, czy nie są chore, przyprowadzając także małe dzieci.

– To jest skrajny rodzaj nieodpowiedzialności! Przychodnia jest skupiskiem drobnoustrojów i wirusów. O zakażenie nietrudno! Z poradni rodzinnych należy korzystać tylko w faktycznie uzasadnionych sytuacjach. Pamiętajmy, że receptę na leki przewlekle stosowane mogą być wystawione drogą elektroniczną, bez potrzeby wizyty u lekarza rodzinnego – mówią lekarze PPOZ.

Z danych NIZP-PZH wynika, że w poprzednim sezonie grypowym, od 1 września 2018 r. do 7 kwietnia 2019 r., odnotowano prawie 3,7 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań z powodu grypy. Odnotowano również 143 zgony z powodu grypy, najwięcej od ponad pięciu lat.

Justyna Wojteczek, zdrowie.pap.pl

