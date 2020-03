Sposoby na wzmocnienie odporności przed wirusami

Układ immunologiczny jest najbardziej zaawansowanym i rozbudowanym układem w ciele ludzkim. Dlaczego? Nieustannie musi on sobie radzić z różnego rodzaju pasożytami, grzybami i wirusami. Umożliwiają mu to bariery immunologiczne: powierzchnia skóry, wydajne drogi oddechowe, sprawny układ pokarmowy i moczowo-płciowy. Te właśnie sfery powinny być zadbane, jeśli chcemy wzmocnić nasz organizm.

Jak wzmocnić odporność na wypadek wirusa?

Najlepszym sposobem na wysoką odporność organizmu jest zdrowy styl życia. Warto wyrobić sobie dobre nawyki, żeby wspierać swój układ odpornościowy każdego dnia. Które są najważniejsze?

Prawidłowe żywienie – jest pierwszym krokiem do budowania odporności organizmu. Przekłada się na stan skóry, działanie jelit, wypróżnianie i wiele innych sfer. Podstawą powinna być woda, którą intensywnie trzeba nawadniać organizm. Należy spożywać lekkie i zdrowe posiłki w regularnych odstępach czasu. Najwięcej miejsca na talerzu powinny zabierać warzywa. Ważne są różnorodne składniki pokarmowe, przy małej ilości soli i cukru. Odpowiednie żywienie najlepiej obrazuje piramida żywienia opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).



Błonnik i prebiotyki – duża część odporności bierze się z jelit i to właśnie ten narząd powinien być wspomagany. Można to zrobić dzięki dużej ilości błonnika pokarmowego i prebiotyki. Pomogą one zadbać o prawidłową florę bakteryjną, która ochrania przed toksynami, drobnoustrojami i wirusami. Zabezpiecza także przed przenikaniem do wewnątrz toksyn i wirusów, dzięki czemu organizm staje się bardziej odporny.



Sen i wypoczynek – prawidłowa ilość snu redukuje stres i wspomaga regenerację organizmu. Najlepsze jest nieprzerwane, około 7 godzin snu nocą, w temperaturze nie wyższej niż 19°C. Pomieszczenie powinno być zaciemnione i wyciszone. Przed snem nie należy jeść ciężkostrawnych potraw. Niedobór snu sprawia, że szybciej łapiemy infekcje i wirusy.



Ograniczenie używek – kawa, alkohol oraz papierosy nie sprzyjają wzmocnieniu odporności organizmu. Wręcz przeciwnie – skutecznie ją obniżają, szczególnie jeśli przyjmuje się je regularnie od długiego czasu. Im szybciej z nich zrezygnujemy, tym szybciej odzyskamy wysoką odporność. Do tego punktu można odnieść także uzależnienie od leków przeciwbólowych – przyjmujmy je jedynie wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.



Sport – codzienna dawka ruchu na świeżym powietrzu to naturalny dla organizmu sposób wzmacniania odporności. Ważniejsza od stopnia wysiłku jest jego regularność – nawet przejście pieszo kilku przystanków każdego dnia pomoże zarówno zdobyć kondycję, jak i wzmocnić układ odpornościowy człowieka. Niewskazany jest jedynie wysiłek ekstremalny, który chwilowo może obniżać poziom odporności.



Hartowanie organizmu – ciągłe przebywanie w ciepłej temperaturze sprawia, że organizm nie uodparnia się na czynniki zewnętrzne. Zalecanie jest spanie w chłodnym pomieszczeniu, zażywanie zimnych pryszniców i spacery niezależnie od pogody. Takie praktyki długofalowo bardzo pozytywnie wpływają na odporność.

Rodzaje odporności w organizmie

Przychodząc na świat posiadamy tzw. odporność nieswoistą (wrodzoną), która zmienia się wraz ze wzrostem organizmu. Kolejnym etapem jest uzyskanie tzw. odporności nabytej – swoistej. Zdobywamy ją w sposób naturalny – dzięki przebytym chorobom i mleku matki, oraz sztuczny – za pomocą szczepień. Odporność nabytą możemy stale wzmacniać dzięki aktywnej trosce o swoje zdrowie. Podstawą jest zrozumienie, że układ odpornościowy to niezwykle złożona struktura i nie ma jednej metody, by o niego zadbać. To całokształt naszych wysiłków sprawia, że zwiększamy poziom odporności na wirusy i drobnoustroje.

Suplementacja witamin a odporność organizmu

Najlepszym rozwiązaniem jest przyjmowanie witamin i mikroelementów wraz z pożywieniem. Jeżeli mamy niedobory, przyjmowanie witamin powinniśmy ustalić ze swoim lekarzem. Możemy wspierać się także suplementacją witamin we własnym zakresie zachowując szczególną ostrożność. Bardzo łatwo jest przedawkować witaminę A i C, które w nadmiarze przynoszą niepożądane objawy: zaparcia, biegunki i zatrucia. Również witaminy z grupy B mogą być pożywką dla bakterii. Podczas przyjmowania antybiotyków należy unikać preparatów wielowitaminowych. Zalecane są jedynie domowe sposoby wzmacniania odporności: miód, aloes, chrzan lub czosnek.

