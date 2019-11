Plamy wątrobowe po 40-tce. Czy to normalne?

Plamy starcze nie muszą być powodem do niepokoju. Są to przebarwienia skóry od słońca, które powstają ze sporym opóźnieniem, czyli mogą pojawić się nawet po kilkunastu latach od momentu, kiedy zbyt długo przebywaliśmy na słońcu. U osób, które w dzieciństwie były narażone na sporą dawkę promieniowania UVA i UVB pojawiają się one dość wcześnie, jednak zwykle możemy zaobserwować je na skórze osób po 40. roku życia.

Plamy od wątroby – co oznaczają?

Typowe plamy od wątroby pojawiają się jedynie w okolicy oczu. W przypadku schorzeń tego narządu górna powieka oraz obszar pod oczami mogą mieć brązową barwę. Oznakami chorej wątroby nie są plamy na policzkach, dłoniach, ramionach, dekolcie i plecach. Nazywane plamami wątrobowymi przebarwienia skóry to nic innego, jak skupiska komórek barwnikowych; są one zdecydowanie bardziej widoczne u osób posiadających jasną karnację, które szczególnie narażone są na uszkodzenia skóry związane z nadmierną ekspozycją na słońce.

Plamy wątrobowe – przyczyny

Plamy wątrobowe to plamy pigmentacyjne niewielkiego rozmiaru. Najczęściej pojawiają się na dłoniach, twarzy, dekolcie, ramionach oraz plecach, ale można zaobserwować je także na nogach i innych częściach ciała. Powstają na skutek działania promieni słonecznych, które uszkadzają skórę i przyśpieszają procesy jej starzenia. Warto wiedzieć, że powstawaniu plam wątrobowych sprzyja przyjmowanie niektórych leków np. antybiotyków i stosowanie ziół m.in. o działaniu moczopędnym, które pod wpływem promieniowania słonecznego powodują powstawanie trudnych do usunięcia plam o brązowym zabarwieniu. Są tzw. reakcje fotouczuleniowe i możemy ich uniknąć, czytając ulotki stosowanych leków oraz suplementów diety, które powinny zawierać informację o tym, że po zastosowaniu preparatu należy zrezygnować z przebywania na słońcu.

Jak wyglądają plamy wątrobowe?

W zdecydowanej większości plamy wątrobowe u osób młodych osiągają niewielkie rozmiary i wyglądem przypominają piegi; mogą mieć zróżnicowaną barwę. Nie są niebezpieczne dla zdrowia, choć w niektórych przypadkach mogą z nich rozwinąć się zmiany nowotworowe, czyli czerniak. Do lekarza należy udać się w momencie, kiedy zmiana brana za plamę wątrobową zacznie się powiększać, przyrastać ku górze, swędzieć, piec, boleć, a także zacznie się z niej sączyć krew lub płyn surowiczy, bo w takim przypadku możemy mieć do czynienia z rozwijającym się nowotworem skóry. Najlepiej każdą nietypową zmianę barwnikową, która pojawia się na naszej skórze pokazać dermatologowi, który oceni jej wygląd i podpowie skuteczne sposoby dalszego postępowania.

Kiedy najczęściej pojawiają się plamy wątrobowe?

U większości osób plamy wątrobowe na skórze zaczynają pojawiać się około 40-50. roku życia. Jest to naturalne i ma związek z procesami starzenia się skóry, które po ukończeniu 40. roku życia zaczynają przebiegać znacznie intensywniej. Co ważne, powstawaniu plam wątrobowych można zapobiegać, stosując się do zasad bezpiecznego opalania i zabezpieczając skórę przed niekorzystnym działaniem promieniowania UV.

Jak usunąć plamy wątrobowe?

Pojawienie się plam wątrobowych po 40-stce nie jest niczym dziwnym i nienaturalnym. Jeżeli przebarwienia na skórze zaczynają powodować dyskomfort, można skorzystać z zabiegów kosmetycznych lub naturalnych sposobów na ich rozjaśnienie. Najbardziej popularne jest stosowanie maseczek z miodu oraz jogurtu, smarowanie skóry sokiem z cytryny oraz sokiem z aloesu. W gabinecie kosmetycznym możemy skorzystać z wielu metod depigmentacji skóry; do dyspozycji mamy także kosmetyki, które pomagają pozbyć się przebarwień.

Podsumowując, plamy wątrobowe nie są związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem wątroby. Powstają w wyniku gromadzenia się pod skórą komórek melaniny i są związane ze zbyt częstym korzystaniem z kąpieli słonecznych. Wczesnemu pojawieniu się plam wątrobowych można zapobiegać, stosując kremy z wysokim filtrem UV i rezygnując z przebywania na słońcu w godzinach południowych.

