Regularna kąpiel w wannie wiąże się z niższym ryzykiem śmierci?

Im wyższa „dawka”, tym lepsze wydaje się dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego, a codzienna gorąca kąpiel wydaje się bardziej ochronna niż raz lub dwa razy w tygodniu, jak wskazują wyniki.

Wyniki te należy jednak wcielać w życie ostrożnie, ponieważ nagła śmierć związana z gorącymi kąpielami jest stosunkowo powszechna w Japonii, gdzie przeprowadzono badanie.

Czy częste kąpiele służą?

Kąpiel wiąże się z dobrą jakością snu i lepszą samooceną zdrowia, ale nie jest jasne, jaki długoterminowy wpływ może mieć na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawału serca, nagłej śmierci sercowej i udaru mózgu.

Aby to zbadać, naukowcy wykorzystali uczestników badania Cohort 1 z Japońskiego Centrum Zdrowia Publicznego, opartego na populacji badania śledzenia ponad 61 000 dorosłych w średnim wieku (od 45 do 59 lat).

Na początku badania w 1990 r. około 43 000 uczestników wypełniło szczegółowy kwestionariusz dotyczący swoich nawyków kąpieli i potencjalnie wpływających czynników: styl życia, w tym ćwiczenia, dieta, spożycie alkoholu, waga (BMI); średni czas snu; oraz wywiad medyczny i aktualne stosowanie leków.

Każdy uczestnik był monitorowany do śmierci lub zakończenia badania pod koniec grudnia 2009 r., W zależności od tego, co nastąpi wcześniej, z ostateczną analizą na podstawie 30 076 osób.

W okresie monitorowania wystąpiło 2097 przypadków chorób sercowo-naczyniowych: 275 zawałów serca, 53 nagłe zgony sercowe i 1769 udarów.

Po uwzględnieniu potencjalnie wpływających czynników analiza danych wykazała, że ​​w porównaniu z kąpielą raz lub dwa razy w tygodniu lub bez kąpieli, codzienna gorąca kąpiel wiązała się z niższym o 28% ogólnym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej oraz o 26% niższym ryzykiem udaru mózgu.

Ostrożnie z kąpielami

Częstotliwość kąpieli w wannie nie była związana ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej lub szczególnym rodzajem udaru, zwanym krwotokiem podpajęczynówkowym (krwawieniem do przestrzeni otaczającej mózg).

Dalsza analiza preferowanej temperatury wody wykazała odpowiednio o 26% niższe i o 35% ryzyko wystąpienia ogólnej choroby sercowo-naczyniowej odpowiednio dla ciepłej i bardzo ciepłej wody. Ale nie pojawiły się żadne znaczące powiązania dotyczące ogólnego ryzyka udaru i temperatury wody.

Po wykluczeniu uczestników, u których rozwinęła się choroba sercowo-naczyniowa w ciągu 5 lub 10 lat od rozpoczęcia badania, stwierdzone powiązania nie były tak silne, ale mimo to pozostawały istotne statystycznie.

Jest to badanie obserwacyjne i jako takie nie może ustalić przyczyny, dodanej do której zmiany częstotliwości kąpieli nie były śledzone w okresie monitorowania. Typowy styl japońskiej kąpieli obejmuje również zanurzenie do wysokości ramion, co może być czynnikiem decydującym.

„Stwierdziliśmy, że częste kąpiele w wannie były istotnie związane z niższym ryzykiem nadciśnienia, co sugeruje, że korzystny wpływ kąpieli w wannie na ryzyko [choroby sercowo-naczyniowej] może częściowo wynikać ze zmniejszonego ryzyka rozwoju nadciśnienia” – napisali naukowcy.

Przyznają, że kąpiel w gorącej kąpieli nie jest pozbawiona ryzyka, szczególnie jeśli temperatura jest zbyt wysoka, o czym mówi dr Andrew Felix Burden w powiązanym artykule wstępnym.

„Nie ma wątpliwości co do potencjalnych niebezpieczeństw kąpieli w gorącej wodzie, a liczba zgonów z tego powodu wzrasta wraz z wiekiem, a także z temperaturą wody” – pisze.

Chociaż sama choroba sercowo-naczyniowa prawdopodobnie nie jest przyczyną tych zgonów, przegrzanie, prowadzące do dezorientacji i utonięcia, najprawdopodobniej sugeruje.

