Muzykoterapia pomaga pacjentom z udarem mózgu

Pierwsze zakrojone na szeroką skalę badanie z użyciem muzykoterapii zostało przeprowadzone przez dr Alexandra Street z Anglia Ruskin University na 26-łóżkowym oddziale udaru i rehabilitacji w szpitalu Addenbrooke w Cambridge. W sumie 177 pacjentów wzięło udział w 675 sesjach neurologicznej muzykoterapii w ciągu dwóch lat. Naukowcy badali jej działanie na pacjentów, ich krewnych i pracowników służby zdrowia. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Topics in Stroke Rehabilitation.

Muzykoterapia a udar mózgu

Uważa się, że muzykoterapia pomogła pacjentom z udarem mózgu poprzez regulację nastroju i poprawę koncentracji. Doprowadziła także do zmian znanych jako reorganizacja nerwów. Korzyści fizyczne objęły lepszą koordynację ruchową i chód.

Oprócz grania na instrumentach fizycznych (klawiszach, perkusji) w badaniu wykorzystano iPady z instrumentami dotykowymi, aby pomóc pacjentom w rehabilitacji dłoni, poprzez poprawę sprawności palców. Sesje neurologicznej muzykoterapii były prowadzone równolegle z istniejącym leczeniem rehabilitacyjnym po udarze, w tym fizjoterapią, terapią zajęciową, logopedią i psychologią kliniczną.

Skutki muzykoterapii

Spośród 139 pacjentów, krewnych i personelu, którzy wypełnili kwestionariusze, średnia odpowiedź wskazywała, że muzykoterapia była „pomocna” lub „bardzo pomocna” w leczeniu. Z 52 pacjentów, którzy wypełnili kwestionariusze skali nastroju, zaobserwowano zmniejszenie negatywnych i wzrost pozytywnych odpowiedzi bezpośrednio po sesji. Logopedzi zaobserwowali pozytywny wpływ na pobudzenie i zaangażowanie pacjentów. Stwierdzili, że może to pomagać im w przezwyciężeniu złego nastroju i zmęczenia - szczególnie po udarach - i dlatego może być korzystne dla ich rehabilitacji.

Po sukcesie próby Cambridge Institute for Music Therapy Research i szpital Addenbrooke opracowują możliwość stałego korzystania z neurologicznej muzykoterapii na oddziale. Dr Alexander Street, starszy pracownik naukowy w Cambridge Institute for Music Therapy Research na Anglia Ruskin University, powiedział: „Nasze badanie wykazało, że neurologiczna muzykoterapia została entuzjastycznie przyjęta przez pacjentów, ich krewnych i personel. Fakt, że w ciągu dwóch lat przeprowadzono 675 sesji, sam w sobie wskazuje na powodzenie leczenia. Personel sam zachęca pacjentów do ćwieczeń, ponieważ widzi, jaką mogą przynieść im korzyść. Każdy z pacjentów uczestniczy średnio w pięciu sesjach”.

