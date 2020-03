Czy wyższe i szczuplejsze kobiety naprawdę mają większe ryzyko endometriozy?

Nowe badania sugerują, że dziewczęta wysokie i szczupłe są bardziej narażone na rozwój endometriozy, ale niektórzy eksperci twierdzą, że nie jest to takie proste.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Annals Biologii Człowieka, trwało 66 lat, a następnie ścieżkę do dorosłości ponad 170.000 dziewcząt, które miały 7 do 13 lat, gdy badacze zaczęli swoje obserwacje.

Naukowcy odkryli, że dziewczęta, które miały wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) w dzieciństwie, miały mniejsze ryzyko endometriozy w porównaniu z dziewczętami szczupłymi i wysokimi.

„Nasze odkrycia sugerują, że wskaźniki ryzyka można wykryć we wcześniejszym wieku, co może pomóc przyspieszyć diagnozę, dzięki czemu można rozpocząć leczenie w celu spowolnienia wzrostu tkanki endometrium” – twierdzi dr Julie Aarestrup, główny autor badania z duńskiego centrum do badań klinicznych i zapobiegania.

Podejmując badania, dr Aarestrup i współpracownicy przeanalizowali wzrost, wagę i masę urodzeniową dziewcząt urodzonych w Danii w latach 1930–1996. Kontynuacja rozpoczęła się w 1977 r. lub gdy dziewczynki osiągnęły 15 lat, w zależności od tego, co nastąpiło później. Badanie zakończyło się, gdy zdiagnozowano u nich endometriozę lub adenomiozę (gdy endometrioza wyrasta w ścianie mięśniowej macicy) lub w czerwcu 2017 r., w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Naukowcy powiedzieli, że odkryli, że szczuplejsze i wyższe dziewczynki są bardziej narażone na endometriozę.

Różnica 2,3 kg między dwiema 7-letnimi dziewczynkami w badaniu była związana z 8-procentowym wzrostem ryzyka endometriozy u dziewczynki, która ważyła mniej. Dziewczyna o 5,2 centymetrów wyższa miała zwiększone ryzyko endometriozy o około 9 procent.

Inna teoria na temat endometriozy i wagi

Dr Valerie A. Flores, adiunkt w dziale położnictwa, ginekologii i reprodukcji w Yale School of Medicine w Connecticut, twierdzi, że związek między wzrostem, wagą i endometriozą jest bardziej złożony niż wskazują nowe badania.

„To nie jest tak, że jeśli jesteś szczupła, chuda lub wysoka, to predysponuje cię to do rozwoju endometriozy. Chodzi o to, że endometrioza sama w sobie, będąc chorobą ogólnoustrojową, zwykle prowadzi do szczupłego fenotypu.

„W literaturze opisano bardzo dobrze, że kobiety z endometriozą są zazwyczaj szczuplejsze” – dodaje. „W przypadku endometriozy istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziesz chuda, ponieważ endometrioza ma charakter ogólnoustrojowy… działa w miejscach odległych od miednicy, takich jak wątroba, która jest zaangażowana w metabolizm, a to z kolei prowadzi do zmian w genach, które biorą udział w odchudzaniu lub przybieraniu na wadze”.

