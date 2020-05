3 najczęstsze nowotwory u dzieci i ich objawy

Nowoczesna medycyna umożliwia skuteczne leczenie nowotworów, jednak podstawą jest w tym przypadku szybka diagnostyka. Wiedza na temat rodzajów nowotworów u dzieci i ich objawów pozwala w porę zgłosić się do lekarza i rozpocząć badania oraz proces leczenia. Sprawdź, jakie objawy są wskazaniem do szybkiej wizyty u lekarza.

Jak często dzieci chorują na nowotwory?

Zgodnie ze statystykami choroby nowotworowe to druga z przyczyn śmierci najmłodszych pacjentów. W Polsce diagnozuje się około 1200 przypadków nowotworów złośliwych u dzieci rocznie; część z nich rozwija się jeszcze w życiu płodowym, jednak zdecydowana większość diagnozowana jest u maluchów, które ukończyły 3. rok życia. Ze względu na utrudniony kontakt z małymi pacjentami, którzy często nie potrafią powiedzieć, że coś im dolega, od początku choroby do czasu postawienia diagnozy mija zwykle sporo czasu, co utrudnia leczenie.

Przebieg choroby nowotworowej u dzieci powoduje, że często daje ona objawy mylone z symptomami innych schorzeń. Sprawia to trudności diagnostyczne i powoduje, że rodzice zbyt późno zgłaszają się z maluchem do specjalisty. W przypadku dzieci znacznemu skróceniu ulega czas rozwoju nowotworu – wystarczy 2-3 tygodnie od pojawienia się pierwszej komórki nowotworowej, aby choroba weszła w zaawansowane stadium. Właśnie z tego względu konieczne jest systematyczne przeprowadzanie u dzieci badań kontrolnych i szybkie reagowanie na każdy nietypowy sygnał, który wysyła organizm naszego dziecka. Czasami może to być jedynie zmiana zachowania, jednak w większości przypadków nowotwory wieku dziecięcego powodują dolegliwości, które trudno zbagatelizować.

3 najczęściej diagnozowane nowotwory dziecięce

1. Białaczka

Białaczka to najczęściej diagnozowany u maluchów nowotwór. Wyróżniamy kilka rodzajów białaczki, jednak dzieci i młodzież najczęściej dotyka ostra białaczka limfoblastyczna. Jedynie niewielki odsetek białaczek u dzieci stanowi przewlekła białaczka szpikowa.

Białaczka jest nowotworem krwi, który powoduje wiele różnych dolegliwości. Objawy białaczki u dzieci to m.in.:

osłabienie,



przewlekłe zmęczenie,



nienaturalna senność,



bóle kostne w obrębie nóg,



nawracający stan podgorączkowy lub gorączka,



nawracające infekcje,



bladość skóry i błon śluzowych,



nawracające infekcje grzybicze,



osłabienie odporności organizmu,



powiększenie węzłów chłonnych,



pojawiające się na ciele siniaki i wybroczyny, które nie są skutkiem urazu.

2. Guzy w obrębie układu nerwowego

Nowotwory układu nerwowego najczęściej diagnozowane są u dzieci do 10. roku życia. Niektóre z nich dotyczą bezpośrednio mózgu, inne rozwijają się w obrębie rdzenia kręgowego. Do najczęstszych nowotworów układu nerwowego u dzieci zalicza się rdzeniaki, gwiaździaki, glejaki i wyściółczaki. Każdy z tych nowotworów może powodować nieco inne objawy, które nasilają się wraz ze wzrostem guzów.

Do typowych objawów nowotworów układu nerwowego u dzieci zalicza się m.in.:

nagłe pojawienie się zeza,



ataki padaczki,



zaburzenia równowagi,



zawroty głowy,



poranne nudności i wymioty,



nocne bóle kończyn,



nocne bóle głowy,



zaburzenia widzenia,



zaburzenia czucia oraz niedowłady kończyn.

Nowotwory w obrębie układu nerwowego u dzieci mogą też powodować zaburzenia w rozwoju dziecka, pojawienie się nieprawidłowości w budowie anatomicznej kręgosłupa (skrzywienie kręgosłupa), a także dolegliwości związane ze wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego np. utratę przytomności.

3. Nowotwory układu limfatycznego (chłoniaki)

Chłoniaki to kolejne z częstych nowotworów wieku dziecięcego. Dotyczą one układu limfatycznego i ze względu na mnogość naczyń limfatycznych mogą być zlokalizowane w różnych miejscach. Często lokalizują się w obrębie pach, pachwin oraz szyi, jednak mogą także pojawić się w jamie brzusznej oraz w klatce piersiowej.

Chłoniaki zaliczane są do nowotworów, które powodują dość nietypowe dolegliwości. Do objawów chłoniaka u dzieci zalicza się m.in.:

powiększenie węzłów chłonnych,



przewlekły kaszel (często mylnie brany za objaw alergii),



zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego (powodowane przez chłoniaki zlokalizowane w klatce piersiowej),



spadek wagi,



nocne poty,



osłabienie,



apatię,



nawracający stan podgorączkowy i gorączkę,



ból brzucha (powodowany przez chłoniaki zlokalizowane w jamie brzusznej).

