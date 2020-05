Nie tylko czym, ale też jak. Nowe badania dotyczące żywienia dzieci

Oświadczenie jest pierwszym, które koncentruje się na dostarczaniu rodzicom i opiekunom opartych na dowodach strategii tworzenia zdrowego środowiska żywieniowego dla małych dzieci, które wspiera rozwój pozytywnych zachowań żywieniowych i utrzymanie zdrowej wagi w dzieciństwie, zmniejszając w ten sposób ryzyko nadwagi, otyłości i chorób układu krążenia w późniejszym życiu.

Chociaż wiele dzieci rodzi się z wrodzoną zdolnością do zaprzestania jedzenia, gdy są pełne, wpływa na nich także ogólna atmosfera emocjonalna, w tym życzenia i wymagania opiekuna podczas posiłków. Jeśli dzieci czują się pod presją jedzenia w odpowiedzi na życzenia opiekuna, może im być trudniej słuchać ich wewnętrznych wskazówek, które mówią im, kiedy są pełne.

Umożliwienie dzieciom wyboru, a zwłaszcza ile jedzenia chcą zjeść, w środowisku złożonym ze zdrowych opcji, zachęca dzieci do rozwoju i ostatecznie przejmuje odpowiedzialność za swoje decyzje dotyczące jedzenia i może pomóc im w rozwoju wzorców żywieniowych związanych ze zdrową wagą przez całe życie.

Wpływ rodzica na wybory żywieniowe dzieci i późniejszy rozwój

„Rodzice i opiekunowie powinni rozważyć zbudowanie pozytywnego środowiska żywieniowego skoncentrowanego na zdrowych nawykach żywieniowych, zamiast skupiać się na sztywnych przepisach dotyczących tego, co i jak dziecko powinno jeść”, powiedział dr Alexis C. Wood z Baylor College of Medicine w Houston.

Artykuł naukowy sugeruje, że rodzice i opiekunowie powinni być pozytywnymi wzorami do naśladowania, tworząc środowisko, które demonstruje i wspiera zdrowe wybory żywieniowe, a nie środowisko skupione na kontrolowaniu wyborów dzieci lub podkreślaniu masy ciała. Rodzice i opiekunowie powinni zachęcać dzieci do zdrowego żywienia poprzez:

zapewnianie spójnego harmonogramu posiłków;



pozwalanie dzieciom na wybranie żywności, którą chcą jeść (zdrowe produkty);



serwowanie zdrowej lub nowej żywności obok żywności, którą dzieci już lubią;



regularne spożywanie nowej, zdrowej żywności podczas jedzenia z dzieckiem i wykazywanie przyjemności z jedzenia;



zwracanie uwagi na werbalne lub niewerbalne sygnały głodu i pełni; i



unikanie wywierania presji na dzieci, aby jadły więcej, niż chcą jeść.



Wood zauważył, że niektórym rodzicom i opiekunom może być trudne pozwolenie dzieciom na podejmowanie własnych decyzji żywieniowych, zwłaszcza jeśli dzieci niechętnie próbują nowej żywności i / lub stają się wybredne. Te zachowania są powszechne i uważane za normalne we wczesnym dzieciństwie, w wieku od 1 do 5 lat, ponieważ dzieci uczą się o smakach i konsystencji stałych pokarmów. Nałożenie sztywnych, autorytarnych zasad dotyczących jedzenia i stosowania taktyk, takich jak nagrody lub kary, może wydawać się udaną taktyką w krótkim okresie. Jednak badania nie potwierdzają tego podejścia; może to mieć długoterminowe, negatywne konsekwencje. Autorytarne środowisko żywieniowe nie pozwala dziecku rozwijać pozytywnych umiejętności decyzyjnych i może zmniejszyć poczucie kontroli, które są ważnymi procesami rozwojowymi dla dzieci.

Ponadto autorytarne podejście wiąże się z tym, że dzieci są bardziej skłonne do jedzenia, gdy nie są głodne i jedzą mniej zdrową żywność, która prawdopodobnie ma więcej kalorii, co zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości i / lub stanów nieuporządkowanego jedzenia.

Z drugiej strony, pobłażliwe podejście, w którym dziecko może jeść, co chce, kiedy chce, nie stwarza wystarczających granic dla dzieci do rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych. Badania powiązały również to z większym ryzykiem nadwagi lub otyłości u dzieci.

