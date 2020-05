Kończą się zapasy krwi. Sprawdź, czy możesz oddać swoją

Przypominamy, że krew można oddawać na terenie całego kraju. Nie ma znaczenia, czy nasza grupa krwi jest zgodna z grupą krwi osoby potrzebującej. W przypadkach nagłych krwawień, gdy nieznana jest grupa krwi pacjenta, można bezpiecznie przetoczyć uniwersalne krwinki czerwone grupy O RhD-. Ponadto krew różnych grup musi być magazynowana dla potrzebujących pacjentów z całego kraju.

Aby oddać krew należy:

Mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z nr PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa) Mieć ukończone 18 lat (maksymalny wiek - 65 lat). Kwalifikacja dawcy w wieku ponad 65 lat jest możliwa po całorocznym uzyskaniu zgody kierownika DDiP w RCKiK Masa ciała powyżej 50 kg poza spełnieniem wagowego wymogu, nie może być również dysproporcji waga-wzrost, dlatego zostało wprowadzone ograniczenie nie tylko dolnego ale i górnego BMI 18,5 - 35 dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy. W przypadku osób, które nie mają nadanego numeru pesel (obcokrajowcy) – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza

Zgłaszając się do punktu krwiodawstwa musimy spodziewać się wywiadu lekarskiego i badania (ciśnienie krwi), nie należy zatajać żadnych informacji na temat stanu zdrowia i przebytych chorób, wyjazdów zagranicznych, zabiegów kosmetycznych.

Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego. Po wypiciu alkoholu krew można oddać najwcześniej po upływie czterech dni.

Stała dyskwalifikacja w kwestii krwiodawstwa

Kryteria dyskwalifikujące, to:

aktywna lub przebyta poważna choroba układu krążenia oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych

poważna choroba przewlekła lub nawracająca układu nerwowego, przebycie poważnej choroby układu nerwowego

zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie

nawracające omdlenia albo napady drgawkowe, poza drgawkami wieku dziecięcego lub sytuacją, w której co najmniej przez 3 lata po zakończeniu leczenia nie obserwuje się nawracających drgawek

poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu pokarmowego

poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu moczowo-płciowego i nerek

poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu oddechowego

poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu immunologicznego

poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu krwi i układu krwiotwórczego

poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układu endokrynnego lub choroba metaboliczna

poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca skóry

poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca układowa np. kolagenoza

nowotwór złośliwy; wyjątek stanowi nowotwór in situ pod warunkiem całkowitego wyleczenia,

rozpoznana cukrzyca

choroby zakaźne:

- zakażenie wirusem zapalenia wątroby typ B

- zakażenie wirusem zapalenia wątroby typ C

- wirusowe zapalenie wątroby o nieustalonym rodzaju wirusa w wywiadzie, żółtaczka o niejasnej etiologii

- babeszjoza

- kala-azar (leiszmanioza trzewna)

- trypanosoma amerykańska (gorączka Chagasa)

- promienica

- tularemia

- HIV 1 / 2

- HLTV I/II

- gorączka Q postać przewlekła

przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szcze­gólnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi

rozpoznana kiedykolwiek kiła

gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) np. Choroba Creutzfelda-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda-Jakoba:

a) - wywiad medyczny wskazujący na zagrożenie TSE

- wykonany w przeszłości przeszczepu rogówki lub opony twardej

- leczenie w przeszłości preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek

b) przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii.

c) otrzymanie przetoczenia krwi lub jej składników na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii po 1 stycznia 1980r.

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

każdy przypadek stosowania produktów leczniczych w postaci zastrzyków, które nie zostały przepisane przez lekarza

każdy przypadek przebycia reakcji anafilaktycznej

biorcy ksenoprzeszczepów

Dyskwalifikacja czasowa

Niektóre czynniki, choroby i zabiegi mogą nas tymczasowo dyskwalifikować. Ważne, by nie zatajać tych informacji przed lekarzem i sumiennie wypełnić ankietę przed ewentualnym oddaniem krwi. Będą to np. choroby zakaźne (do 2 tygodni), szczepienia (w zależności od szczepionki – od 48 godzin do nawet 3 miesięcy), niewyjaśniona gorączka, grypa, przebywanie w kraju z podwyższonym ryzykiem groźnych chorób jak malaria czy wirus Zachodniego Nilu.

Więcej informacji i szczegółowe przeciwwskazania czasowe dotyczące krwiodawstwa znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa np. w Warszawie.

