Jak się wzmocnić? Warsztaty online dla kobiet z rakiem piersi oraz ich bliskich

Warsztaty rozpoczną się już 21 maja 2020 r. w czwartek o godz. 11:00. – Warsztaty dedykowane są zwłaszcza pacjentkom z HER2-dodatnim rakiem piersi, które właśnie dowiedziały się o chorobie. To agresywny podtyp nowotworu, który szybko się rozwija i szybko daje przerzuty, dlatego emocje kobiet przy tym podtypie nowotworu są szczególnie silne. Niemniej w warsztatach może wziąć udział każda kobieta z rakiem piersi oraz osoby, które w swoim otoczeniu mają osobę zmagającą się z tą chorobą – mówi Elżbieta Majewska, członek zarządu PARS, coach kryzysowy i prowadząca warsztaty „Zdrowiej”. – Tym razem zdecydowałyśmy się na organizacje warsztatów online, aby mogły w nich wziąć udział osoby z całej Polski. Ze względu na zmianę formy będzie to cykl warsztatów składający się z trzech spotkań. Tematyka każdego będzie inna, ale będą wzajemnie się uzupełniać, dlatego warto wziąć udział we wszystkich spotkaniach.

Celem warsztatów jest pokazanie kobietom z rakiem piersi, jak wiele mogą dla siebie zrobić w trakcie leczenia – odpowiednim trybem życia, pielęgnowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem konstruktywnego, wspierającego sposobu myślenia. – Warsztaty online będą łączyć ze sobą część teoretyczną i praktyczną. Porozmawiamy z uczestniczkami, jak pomagać sobie w trudnych chwilach, zadbać o siebie i podnieść swoją energię, jak radzić sobie z myślami i emocjami. Uczestniczkom warsztatów zaproponujemy także proste ćwiczenia opierające się na pracy z własnym ciałem i umysłem, które wzmocnią przyjazną relację z ciałem, pozwolą rozładować napięcie i dodać sobie energii. Po zakończeniu warsztatów takie ćwiczenia Panie będą mogły wykonywać samodzielnie – mówi Magda Knefel (PARS), certyfikowana nauczycielka programu redukcji stresu w oparciu o techniki uważności (mindfulness).

Istotnym punktem programu będzie część edukacyjna, którą podczas pierwszego warsztatu poprowadzi lekarz onkolog – dr Łukasz Grzęda (Magodent). Omówi m.in.: jak przygotować się do wizyty u lekarza onkologa, jakie tematy kobieta powinna z nim poruszać, czym jest leczenie przedoperacyjne i dlaczego nie należy się bać odroczenia operacji oraz jak pacjentka może sobie pomóc, żeby leczenie przyniosło jak najlepsze rezultaty. Przedstawi także najważniejsze podtypy raka i wyjaśni, dlaczego ta wiedza jest potrzebna pacjentce. Wiele pacjentek wciąż nie zdaje sobie sprawy z wagi tej informacji a dla lekarza jest to istotna informacja determinująca sposób leczenia. Ta wiedza nie tylko pozwala być kobiecie aktywnym uczestnikiem całego procesu terapeutycznego, ale ponadto: ułatwia podejmowanie decyzji, rozmowę z lekarzami, zmniejsza lęk przed chorobą i poczucie stygmatyzacji, które często towarzyszy pacjentkom onkologicznym. Połączenie wiedzy i technik radzenia sobie z emocjami przyniesie pacjentce wymierne korzyści.

Aby wziąć udział w bezpłatnym warsztacie należy wypełnić formularz na stronie – https://forms.gle/yu6X8mRhWfNHJ69g8 (znajduje się on także na facebooku „Wylecz raka piersi HER2+” oraz „PARS – Polskie Amazonki Ruch Społeczny”, gdzie pojawia się więcej informacji o wydarzeniu).

Link do wydarzenia na facebooku – https://www.facebook.com/events/672362686848021/

Co jest potrzebne, aby wziąć udział w warsztacie?

Wystarczy komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu. Na podany w formularzu adres e-mail, zostanie przesłany link, na który trzeba kliknąć w dniu warsztatów i który przeniesie uczestnika do pokoju spotkania. Użytkownicy posiadający kamery i mikrofony mogą się wzajemnie widzieć i słyszeć. Osoby, które nie posiadają kamery i mikrofonu lub nie będą z nich chciały korzystać podczas spotkania, mają możliwość komunikowania się za pomocą czatu. Narzędzie, które będzie wykorzystywane podczas warsztatów to Google Meet.

Terminarz spotkań w ramach warsztatów „Zdrowiej”

21.05.2020 (czwartek) – Jak się wzmocnić podczas choroby?

• 11:00-12:00 – I część – Jak dbać o siebie w chorobie?

(BHP antystresowe, znaczenie uważności, słuchanie ciała)

• 12:15-13:15 – II część – Jak pomagać sobie w trudniejszych chwilach?

(rola nastawienia, wzmacnianie w sobie akceptacji, współczucia oraz wdzięczności)

• 13:15-13:45 – III część – spotkanie z lekarzem onkologiem

04.06.2020 (czwartek) – Jak radzić sobie ze stresem, myślami i emocjami?

• 11:00-12:00 – I część – Jak radzić sobie z emocjami?

(dlaczego emocje są nam potrzebne? Jak sobie radzić z nieprzyjemnymi emocjami?)

• 12:15-13:15 – II część – Jak radzić sobie z myślami? Jak radzić sobie ze stresem?

(jaki wpływ na to, jak się czujemy, ma nasz sposób myślenia, jak kształtować wspierające przekonania, jak radzić sobie ze zmartwieniem i natłokiem myśli?)

18.06.2020 (czwartek) – Jak się komunikować i wspierać?

• 11:00-12:00 – I część – Komunikacja i relacje z innymi osobami

(jak się porozumiewać i komunikować, jak wyrażać swoje potrzeby, uważne słuchanie siebie i innych)

• 12:15-13:15 – II część – Jak wspierać bliskich?

(czy moje wsparcie rzeczywiście wspiera drugą osobę i co robić, aby tak było, podstawowe zasady wspierania, dbania o własne potrzeby)

Kampania „Wylecz raka piersi HER2+” powstała z myślą o kobietach, które właśnie dowiedziały się, że chorują na ten podtyp nowotworu. Jej celem jest wsparcie chorych i ich bliskich już od momentu diagnozy oraz edukacja – bo wczesnego raka piersi HER2-dodatniego można wyleczyć! W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa www.wyleczrakapiersi.pl, a także profil na facebooku – Wylecz raka piersi HER2+. Na stronie znajdują się informacje dotyczące m.in. choroby, diagnostyki, możliwości leczenia. Organizatorami kampanii są: Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Fundacja OmeaLife, Fundacja OnkoCafe oraz Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Kampania jest realizowana z grantu edukacyjnego przekazanego przez firmę Roche Polska, partnera kampanii.

