Otyłość u dzieci zwiększa ryzyko raka pęcherza. W badaniu wzięło udział ponad 300 tys. osób

Jedno z pierwszych tego rodzaju badań, w których wzięło udział ponad 315 000 dzieci w Danii, pokazuje, że masa ciała wiąże się z zachorowaniem w późniejszym okresie życia. Wskaźnik masy ciała (BMI) wzrasta powyżej średniej w dzieciństwie, wysoka / niska waga urodzeniowa i poniżej średniej wzrostu również zwiększają szanse.

Zidentyfikowanie wczesnych przyczyn może doprowadzić do nowego zrozumienia choroby, która jest 9. najczęstszym rakiem na świecie, ma wysoki wskaźnik nawrotów i częściej dotyka mężczyzn w wieku powyżej 65 lat.

„Wyniki te sugerują, że wyższy poziom nadwagi i otyłości u dzisiejszych dzieci może przyczynić się do zwiększonego obciążenia rakiem pęcherza w przyszłości”, mówi główna autorka dr Kathrine K Sorensen z Bispebjerg i szpitala Frederiksberg w Danii.

„Ogólna szansa na rozwój choroby może być niewielka, ale ma ona znaczący wpływ osobisty i ekonomiczny. Nasze badanie przyczynia się do zrozumienia, w jaki sposób wielkość ciała we wczesnym okresie życia może wskazywać na ryzyko raka pęcherza moczowego”.

Otyłość u dzieci zwiększa ryzyko raka pęcherza

Związek między rakiem pęcherza a czynnikami stylu życia, takimi jak otyłość, został już ustalony. Jednak niewiele wiadomo na temat tego, czy to skojarzenie ma swoje korzenie w dzieciństwie.

Ustalenia oparto na informacjach dotyczących 315 763 dzieci urodzonych między 1930 a 1989 rokiem życia w wieku od 7 do 13 lat. Dane z Rejestru Szkolnych Rejestrów Zdrowia w Kopenhadze obejmowały BMI, masę urodzeniową i wzrost oraz zostały odniesione do Duńskiego Rejestru Nowotworów.

Liczba osób ze zdiagnozowanym rakiem pęcherza jako dorosłych wynosiła 1145 osób, w tym 839 mężczyzn.

Ryzyko zachorowania w późniejszym okresie życia było na przykład o 10 procent wyższe u 13-letniego chłopca o średnim wzroście (154,5 cm lub 5 stóp), którego BMI wzrosło o 5,9 kg powyżej normy (odpowiednik 42,5 kg).

I odwrotnie, według badań chłopiec w tym samym wieku i 8 cm wyższy niż średnia (162,5 cm lub 5 stóp 3 cale) miał o sześć procent niższe ryzyko zdiagnozowania tego nowotworu.

Dziecko z niską masą urodzeniową (2,5 kg) miało o 26% wyższe ryzyko i było większe o 36% w przypadku dużych dzieci (4,5 kg) w porównaniu z dziećmi o średniej masie urodzeniowej (3,5 kg).

Badanie było ograniczone brakiem informacji o czynnikach stylu życia związanych z rakiem pęcherza, takich jak palenie tytoniu i zawód. Badacze nie mieli również dostępu do danych dotyczących narażenia matek podczas ciąży, co mogło mieć wpływ na masę urodzeniową dzieci i prowadzić do raka pęcherza w późniejszym życiu.

