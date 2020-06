Spożywanie pełnotłustego nabiału zmniejsza ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego, cukrzycy i nadciśnienia

Zespół metaboliczny, nadciśnienie i cukrzyca

Zespół metaboliczny, nadciśnienie oraz cukrzyca są jednymi z najczęściej występujących chorób w populacji ogólnoświatowej i na ich rozwój wpływa, m.in. nieprawidłowa dieta. Zespół metaboliczny charakteryzuje się współwystępowaniem pięciu nieprawidłowości metabolicznych: nadciśnienia tętniczego, otyłości brzusznej, podwyższonego stężenia trójglicerydów we krwi, obniżonego stężenia cholesterolu we frakcji HDL oraz podwyższonego poziomu glukozy we krwi lub cukrzycy.

Dobry wpływ pełnotłustego nabiału

Na łamach The BMJ Open Diabetes Research & Care ukazały się interesujące wyniki międzynarodowego badania epidemiologicznego, dotyczącego wpływu spożycia nabiału na występowanie zespołu metabolicznego, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Uczestnicy badania w wieku 35-70 pochodzili z 21 krajów i byli obserwowani przez około 9 lat. U osób, które spożywały więcej nabiału ogółem (minimum 2 porcje dziennie), były niższe szanse na wystąpienie zespołu metabolicznego o 24 procent, rzadziej występowały: nadciśnienie tętnicze o 11 procent i cukrzyca o 12 procent w porównaniu z osobami, które nie spożywały nabiału. Co więcej, częstsze spożywanie pełnotłustego nabiału zmniejszało szansę na wystąpienie zespołu metabolicznego o 28 procent oraz zmniejszało częstość występowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, a nie odnotowano takiego związku w przypadku spożywania produktów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu. W związku z powyższymi wynikami można wysnuć wniosek, że warto w swojej diecie uwzględniać pełnotłusty nabiał w celu prewencji przed wystąpieniem zespołu metabolicznego, cukrzycy i nadciśnienia.

