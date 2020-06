Czy intensywne opalanie pozwala zwalczyć trądzik?

Trądzik potrafi uprzykrzyć życie i wpływać na naszą samoocenę. Zmiany trądzikowe wymagają specjalistycznego leczenia, jednak zwykle staramy się wyleczyć trądzik domowymi sposobami. Jednym z nich jest opalanie, które niegdyś polecali nawet dermatolodzy. Dziś wiadomo, że opalanie na trądzik to niezbyt dobry pomysł. Jak słońce wpływa na cerę trądzikową?

Cera trądzikowa – co należy o niej wiedzieć?

Cera trądzikowa wymaga wyjątkowo starannej i prawidłowo dobranej pielęgnacji. Nadmiar produkowanego sebum, który jest przyczyną pojawiania się ropnych krost, zaskórników i grudek to doskonała pożywka dla bakterii, więc brak odpowiedniej pielęgnacji skutkuje szybko nasilającym się stanem zapalnym. Ropne krosty mogą powodować nie tylko ból i negatywnie wpływać na wygląd, ale także są źródłem chorobotwórczych bakterii, które roznosimy na inne partie twarzy podczas ich wyciskania.

Cera trądzikowa musi być odpowiednio pielęgnowana, jednak przekonanie, że sposobem jej leczenia jest wysuszanie krost to powielany od kilku pokoleń mit. Przekonanie o tym, że pozbędziemy się łojotoku poprzez stosowanie m.in. kosmetyków wysuszających skórę, stało się także fundamentem mitu na temat leczniczego działania słońca i jego roli w zwalczaniu trądziku.

Ważne: przesuszenie cery trądzikowej powoduje jedynie chwilową poprawę jej wyglądu i złagodzenie stanu zapalnego. Ze względu na konieczność natłuszczenia przesuszonego naskórka gruczoły łojowe zaczynają produkować jeszcze więcej sebum, więc problem trądziku powraca ze zdwojoną siłą.

Do pielęgnacji cery trądzikowej należy stosować jedynie specjalistyczne środki myjące i tonizujące o działaniu antybakteryjnym oraz regulującym pracę gruczołów łojowych. Nie powinny one zawierać mydła i alkoholu oraz sztucznych, podrażniających substancji, które dodatkowo zatykają pory np. silikonów.

Opalanie a trądzik

Jak już wcześniej zostało wspomniane, mitem jest to, że intensywne opalanie poprawia wygląd cery trądzikowej i pomaga pozbyć się niedoskonałości. Choć po ekspozycji skóry na słońce można zauważyć delikatną poprawę jej wyglądu, to jest to jedynie efekt krótkotrwały. Dermatolodzy przestrzegają przed tą metodą „leczenia trądziku” z kilku powodów.

Słońce wysusza skórę i powoduje zwiększone wydzielanie sebum.

Słońce uszkadza skórę i sprzyja rozwojowi czerniaka.

Słońce zwęża ujścia gruczołów łojowych i sprzyja powstawaniu torbieli przywłośnych.

Słońce powoduje powstawanie przebarwień posłonecznych.

Osoby decydujące się „leczyć” trądzik intensywnym opalaniem, rezygnują ze stosowania kremów ochronnych z wysokim filtrem UV oraz korzystają ze słońca bez umiaru, co znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia wszystkich powyższych skutków ubocznych kąpieli słonecznych.

Co więcej, w przypadku „leczenia” trądziku kąpielami słonecznymi po zakończeniu sezonu letniego trądzik znacznie się nasila, co jest skutkiem przesuszenia skóry oraz nadaktywności gruczołów łojowych, które pracują jeszcze intensywniej, aby przywrócić jej optymalną ochronę.

Jak pozbyć się trądziku?

W pozbyciu się trądziku pomoże unikanie słońca i zastąpienie domowych metod leczenia wizytą u specjalisty. Warto wiedzieć, że nieleczone zmiany trądzikowe są przyczyną pojawienia się na skórze głębokich blizn potrądzikowych, których usunięcie jest niezwykle trudne. Leczenie trądziku powinno uwzględniać:

prawidłowe oczyszczanie skóry, jaj nawilżanie i tonizowanie,



stosowanie odpowiednio skomponowanej diety,



systematyczne poddawanie się zabiegom kosmetycznym, które pomogą przywrócić skórze piękny wygląd.

Wielu dermatologów zaleca swoim pacjentom stosowanie specjalnej diety na trądzik, która pozwala ograniczyć wydzielanie sebum i tym samym zabezpiecza przed powstawaniem krost i zaskórników. Osoby, które mają cerę trądzikową oraz cerę łojotokową powinny zrezygnować z żywności wysoko przetworzonej, która zawiera tłuszcze, cukry i chemiczne dodatki, mocnej kawy, alkoholu, słodyczy, słonych przekąsek oraz ostrych przypraw. Bardzo ważne jest także nawadnianie organizmu, które pomaga regulować wydzielanie sebum poprzez utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia skóry.