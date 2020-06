Proste urządzenie monitoruje zdrowie, wykorzystując... pot

Urządzenie będzie umieszczone na plastrze nałożonym na skórę w pobliżu gruczołów potowych. Składa się z małej fiolki zawierającej wiele komór, która ma hydrofobowy – odpychający wodę – zawór w pobliżu otworu wykonanego z gumy silikonowej. Kanał ma powłokę hydrofilową – przyciągającą wodę – ułatwiającą zbieranie potu. W przeciwieństwie do innych urządzeń, które wymagają dwóch otworów, pojedynczy otwór zmniejsza ilość parowania, co prowadzi do dłuższego czasu przechowywania do późniejszej analizy.

Analiza na miejscu może być wykonana przy użyciu metody kolorymetrycznej, w której kodowany kolorem analit jest umieszczany w różnych komorach. Ta wrażliwa substancja chemiczna reaguje na pH lub poziom glukozy i można ją odczytać gołym okiem lub zrobić zdjęcie smartfonem. Ponadto naukowcy mogą analizować pot w różnych punktach czasowych przy użyciu różnych komór – nazywanych chrono-próbkowaniem.

Jak można wykorzystać urządzenie?

Urządzenie będzie interesujące dla branży medycznej, a zwłaszcza w lekkiej atletyce, gdzie może być używane do monitorowania przegrzania lub do regulacji poziomów ćwiczeń w celu uzyskania optymalnej wydajności. Urządzenie może mieć jedną komorę oznaczoną kolorem dla pH, drugą dla glukozy i trzecią dla sodu, z których wszystkie są markerami choroby.

Artykuł na temat urządzenia opublikowano w czasopiśmie Lab on a Chip.

Czytaj także:

Masz złe samopoczucie? To może oznaczać te 10 problemów zdrowotnych