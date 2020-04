Subtelne oznaki depresji – sprawdź, czy je masz

Z powodu COVID-19 większości jesteśmy zamknięci w domach, obserwując śmiertelnego wirusa rozprzestrzeniającego się na całym świecie. Nasza nowa codzienna rutyna to poznawanie liczby ofiar śmiertelnych, kolejnych ograniczeń i obraz pracowników medycznych ryzykujących życie, by leczyć ludzi. Wszystko to wpływa na nas bardzo negatywnie. Ważne jest, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne i upewnić się, że nie napotykamy większego problemu: depresji. Jakie są jej łagodne oznaki?

Rezygnujesz z kontaktu z innymi

W tej chwili trudno jest pozostać w normalnym kontakcie z przyjaciółmi i członkami rodziny. Media społecznościowe, czaty wideo lub wiadomości tekstowe nie są tak dobre, jak spotkania twarzą w twarz. Ale jeśli czujesz, że nie chcesz już nawiązywać nawet takiego kontaktu, może to oznaczać duże przygnębienie. Badanie opublikowane w Journal of Counselling Psychology analizowało osoby żyjące z depresją i ich codzienne interakcje społeczne. W badaniu stwierdzono, że „osoby z większymi objawami depresyjnymi czują, że doświadczają gorszych interakcji społecznych” oraz „osoby z większymi objawami depresyjnymi zgłaszały mniejsze zadowolenie z konieczności przynależności”. Twoje apatyczne podejście do kontaktów towarzyskich może być oznaką wkradania się depresji.

Za dużo śpisz lub nie śpisz wcale

Nadmierna senność bez powodu nazywana jest hipersomnią. Jeśli nie masz pracy i utknąłeś w domu, możesz nie odczuwać chęci do aktywności. Badanie opublikowane w BMC Medicine wykazało, że „objawy obniżonego nastroju są często zgłaszane w zaburzeniach hipersomnii pochodzenia centralnego”. Jeśli śpisz cały dzień, może to mieć wpływ na twój nastrój, a to może oznaczać początek depresji. Bezsenność jest kolejnym potencjalnym objawem depresji. W badaniu opublikowanym w Sleep przeanalizowano, w jaki sposób bezsenność i brak snu wywołały i zaostrzyły objawy poważnego zaburzenia depresyjnego (MDD). Stwierdzono, że „bezsenność jest związana z obniżoną jakością życia, funkcjonowaniem społecznym i interpersonalnym oraz wydajnością w miejscu pracy, a to może powodować poziom stresu wywołujący lub pogarszający MDD”.

W swoim hobby nie znajdujesz radości

Wiele osób korzysta z tego dystansu społecznego, aby angażować się w hobby, takie jak czytanie, robienie na drutach lub gra na instrumencie. Jeśli zrezygnowałeś z działań, które kiedyś uważałeś za przyjemne, ponieważ nie wydają się one już takie ciekawe, być może będziesz musiał przeanalizować swój stan zdrowia psychicznego. Według Psychology Today, utrata zainteresowania hobby i zajęciami, które lubiłeś, jest nazywana anhedonią i jest bezpośrednio związana z depresją i innymi zaburzeniami nastroju: „Osoby cierpiące na depresję kliniczną tracą zainteresowanie hobby, przyjaciółmi, pracą, a nawet jedzeniem i seksem”. Jeśli nie potrafisz wycisnąć odrobiny radości z ukończenia krzyżówki lub zjedzenia idealnego ciasteczka z kawałkami czekolady, być może cierpisz na depresję.

Czytaj także:

Masz zły nastrój? Jedz te produkty, by go poprawić