Bezowocne starania o dziecko. Kiedy udać się do specjalisty i do jakiego?

Dla wielu par dzieci są bardzo ważne. Niestety, nie zawsze zajście w ciążę jest łatwe. Coraz częściej zdąża się, że pomimo regularnego współżycia bez zabezpieczenia efekty starań o dziecko nie są zadowalające. Na pozytywny wynik testu ciążowego nie można czekać w nieskończoność! Jeżeli po roku bezskutecznego starania się o dziecko nie możemy zajść w ciążę, trzeba poszukać pomocy u specjalisty.

Przyczyny problemów z zajściem w ciążę

Lista potencjalnych przyczyn problemów z zajściem w ciążę jest bardzo długa. Znajdziemy na niej zarówno czynniki bezpośrednio związane z trybem życia, jak i stanem zdrowia.

Jedną z częstszych przyczyn problemów z zajściem w ciążę jest stres. W połączeniu z przemęczeniem i przepracowaniem może on skutecznie utrudniać zapłodnienie. Równie duże znaczenie w przypadku zajścia w ciążę ma stan kobiecej psychiki – nawet pragnące dziecka kobiety mogą podświadomie bać się ciąży oraz trudów macierzyństwa, co także nie wpływa pozytywnie na efekty starania się o dziecko.

Do innych przyczyn problemów z zapłodnieniem zalicza się m.in.:

nadwagę i otyłość,



niedowagę,



wiek,



zaburzenia hormonalne,



schorzenia w obrębie kobiecego i męskiego układu rozrodczego,



długotrwałe stosowanie antykoncepcji hormonalnej,



nieregularne miesiączki,



cykle bezowulacyjne,



słabą jakość nasienia,



męskie problemy urologiczne.

Powyższe przyczyny problemów z zajściem w ciążę nie powodują zwykle trwałej bezpłodności. Po wyleczeniu konkretnego problemu zdrowotnego para może doczekać się potomka.

Niepłodność nie musi oznaczać braku potomka

Niepłodność nie jest tym samym, co bezpłodność. W przypadku bezpłodności mamy do czynienia z nieodwracalnymi zmianami w organizmie, które uniemożliwiają zapłodnienie i stanie się biologicznym rodzicem. Bezpłodność dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Niepłodność pierwotna i niepłodność wtórna to poważny, jednak możliwy do pokonania problem. Niepłodność może dotyczyć kobiet i mężczyzn.

Ile trwa staranie się o dziecko?

W przypadku większości par 12 miesięcy regularnego współżycia bez zabezpieczenia pozwala doczekać się pozytywnego wyniku testu ciążowego. Ginekolodzy zalecają, aby po roku bezskutecznych starań o dziecko rozpocząć badania w kierunku problemów z płodnością. Ważne: ginekolodzy zalecają także, aby każda para przed rozpoczęciem starań o dziecko wykonała podstawowe badania profilaktyczne, które pozwolą określić ogólny stan zdrowia.

Diagnostyka niepłodności

Do jakiego lekarza iść, gdy nie można zajść w ciążę? Pierwsze kroki należy skierować do ginekologa, który po przeprowadzeniu wywiadu ze starającą się o dziecko parą, podejmie decyzję o konieczności przeprowadzenia konkretnych badań. Zazwyczaj dotyczą one obojga przyszłych rodziców i mają na celu ocenę zarówno ogólnego stanu zdrowia, jak i badanie płodności.

Badania w kierunku zdiagnozowania przyczyn problemów z zajściem w ciążę można wykonać w gabinetach ginekologicznych oraz klinikach leczenia niepłodności, które znajdują się obecnie w większości dużych miast. Można wykonać je prywatnie oraz z refundacją NFZ, choć w zależności od gabinetu zakres badań i dostępność metod leczenia mogą się różnić.

Podstawowe badania diagnozujące niepłodność obejmują m.in.:

badanie USG macicy i jajników,



badania hormonalne,



badanie nasienia.

W zależności od otrzymanych wyników oraz indywidualnych potrzeb wykonywane są kolejne badania diagnostyczne, które mogą uwzględniać:

badania immunologiczne,



badania urologiczne,



wymazy z pochwy, szyjki i jamy macicy,



badania endoskopowe.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, zakres badań różni się m.in. w przypadku par, które decydują się jedynie na poczęcie dziecka drogą naturalną oraz par, które chcą skorzystać z możliwości zapłodnienia in-vitro.

