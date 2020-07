Wszystko o komarach. Jak poradzić sobie z nimi domowymi sposobami?

Komary to prawdziwa zmora wakacji, a w tym roku jest ich naprawdę dużo. Gryzą tylko samice, które żywią się krwią potrzebną do złożenia jaj. Mimo że w Polsce owady te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia życia i ludzi, niechętnie przebywamy w ich otoczeniu. Co sprzyja ugryzieniom i jak możemy ochronić się przed nimi domowymi sposobami?

Kiedy komar wyląduje na twojej skórze, będzie żywił się twoją krwią – ale kiedy odleci, białka z jego śliny pozostaną. Twój układ odpornościowy widzi to zagrożenie i uwalnia histaminę (taką samą reakcję, jak na alergeny), aby zaatakować te białka. Wynik? Te nieznośnie swędzące, czerwone ślady, które drapałeś jako dziecko. Na szczęście istnieją sposoby, aby szybko pozbyć się ugryzienia komara, a swędzenie powinno ustąpić w ciągu dwóch do trzech dni. Ale nie chodzi tylko o ukąszenia – jego następstwa mogą być również nieprzyjemne. Komary mogą przenosić wszelkiego rodzaju choroby, takie jak wirus Zachodniego Nilu lub Zika, a nawet chikungunya i malaria. Właśnie dlatego zapobieganie ukąszeniom komarów powinno być priorytetem w cieplejszych miesiącach. Zalecenia dotyczące odstraszania komarów Dlaczego miejsce ukąszenia swędzi bardziej po drapaniu? Kiedy drapiemy miejsce, w którym ukąsił nas komar, podrażniamy skórę jeszcze bardziej i zwiększamy obszar zapalny. Może to doprowadzić do zakażenia i infekcji. Niezależnie od tego, czy ukąszenia komarów bardzo nam doskierają czy też nie zwracamy na nie uwagi, warto znać kilka domowych sposobów na łagodzenie świądu i zaczerwienienia skóry. Domowe sposoby na ukąszenia komarów Tuż po ukąszeniu warto przemyć skórę niewielką ilością alkoholu. Zadziała odkażająco, zmniejszy obrzęk i uczucie swędzenia. Lepiej jednak nie przesadzić z pocieraniem, ponieważ alkohol może podrażnić skórę.



Zielona i czarna herbata zmniejsza obrzęk. Sprawdza się np. wtedy, gdy mamy opuchnięte oczy. Wystarczy położyć w miejscu ukąszenia zaparzoną wcześniej i wystudzoną torebkę herbaty, by poczuć natychmiastową ulgę.



Leki przeciwhistaminowe pomagają obniżyć liczbę histamin w organizmie i zmniejszyć stan zapalny. Są one dostępne bez recepty i pomagają w swędzeniu i obrzękach. Możesz je przyjmować doustnie lub nakładać miejscowo na dotknięty obszar – w aptece dostępne są różne preparaty łagodzące ukąszenia komarów.



Miąższ aloesu wykazuje działanie przeciwzapalne, przyspiesza gojenie się ran i łagodzi infekcje. Można posmarować nim miejsce ukąszenia, by zmniejszyć nieprzyjemne objawy.



Miód ma działanie antybakteryjne, dzięki czemu może uchronić przed infekcją i zmniejszyć ewentualny stan zapalny, który często pojawia się po ukąszeniu. Należy nałożyć go punktowo w miejscu ugryzienia komara. Ukąszenia komarów - silna reakcja alergiczna Chociaż jest to niezwykle rzadkie, u niektórych osób może wystąpić silna reakcja alergiczna na ukąszenie komarów. Zaniepokoić powinny problemy z oddychaniem, zawroty głowy, szybko postępująca opuchlizna, osłabienie, wysypka. W takich sytuacjach konieczna jest szybka pomoc personelu medycznego. Tego typu reakcje występują częściej w kontakcie z jadem osy lub pszczoły. Osoby, które są świadome alergii powinny unikać miejsc, w których występują te owady i zawsze mieć przy sobie leki, przepisane przez lekarza.