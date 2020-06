Dlaczego przyciągamy komary? Kilka czynników można wyeliminować

Wszyscy doświadczają swędzących ukąszeń komarów. Ale jeśli czujesz, że spotyka cię to częściej, niż ludzi wokół ciebie, to nie tylko teoria. Zostało bowiem udokumentowane, że niektóre osoby są bardziej atrakcyjne dla komarów niż inne. Komary mają również wyjątkową zdolność do wyczuwania wydychanego dwutlenku węgla, mówi dr Edward Walker, profesor entomologii na Michigan State University. Wiele badań zaowocowało pewnymi teoriami, dlaczego komary lecą bardziej do określonych ludzi.

Dlaczego określone osoby przyciągają komary?

Bardzo się pocisz

Dr Walker mówi, że komary są wielkimi fanami kwasu mlekowego, który może być wytwarzany w skórze wraz z innymi obszarami ciała. „Komary mają wyspecjalizowany receptor jako sposób wąchania kwasu mlekowego”, wyjaśnia. Niektórzy ludzie po prostu produkują więcej kwasu mlekowego niż inni, wabiąc więcej komarów, ale zwykle wydzielają go więcej podczas pocenia się. Poza kwasem mlekowym i dwutlenkiem węgla komary przyciągają również różne zapachy ciała, które są emitowane przez skórę po zjedzeniu określonych pokarmów lub ćwiczeniu na świeżym powietrzu, mówi dr Nancy Troyano, entomolog.

Masz dobry metabolizm

Twoje tempo metabolizmu jest mierzone jako ilość dwutlenku węgla uwalnianego przez twoje ciało podczas spalania energii. Jeśli masz wysoki wskaźnik metabolizmu, bardziej prawdopodobne jest, że wyemitujesz więcej dwutlenku węgla i przyciągniesz w ten sposób więcej komarów, mówi Walker. Ciąża, nadwaga, picie alkoholu i wysiłek fizyczny mogą zwiększyć tempo przemiany materii.

Masz określoną grupę krwi

Istnieją dowody na to, że komary przyciągają bardziej osoby z krwią typu O niż osoby z krwią A lub B. W starszych badaniach opublikowanych w czasopiśmie Journal of Medical Entomology stwierdzono, że komary wylądowały na osobach z krwią typu O w 83 proc. przypadków, ale najbardziej przyciągały je osoby z krwią typu A. Jadnak potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć dlaczego.

Nosisz ciemne ubrania



„Komary częściowo polegają na swojej wizji znalezienia żywicieli, a ciemne ubranie może im to ułatwić”, mówi dr Troyano. Chodzi o kontrast: jeśli nosisz ciemne ubrania i spędzasz czas na jaśniejszym tle, takim jak trawa lub horyzont, łatwiej będzie je zauważyć. W nocy jest to mniej istotny czynnik. Komary lecą także do mocnych perfum, więc na czas grillowania w ogrodzie ogranicz korzystanie z zapachów.

