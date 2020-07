Menopauza i poprzedzający ją okres okołomenopauzalny to naturalne procesy fizjologiczne, których nie da się uniknąć, jednak dzięki specjalistycznemu leczeniu można opóźnić przekwitanie. Proces ten polega na stopniowym przechodzeniu dojrzałych kobiet w stan bezpłodności, który związany jest m.in. ze zmniejszeniem wydzielania hormonów płciowych. Dzięki specjalistycznej terapii oraz nowoczesnym zabiegom wiele kobiet ma szansę na doczekanie się potomstwa i zachowanie kobiecości na dłuższy czas.

Co to jest menopauza?

Menopauza często mylona jest z okresem okołomenopauzalnym. O menopauzie mówimy wówczas, gdy od ostatniej miesiączki minął rok i w tym czasie nie pojawiło się żadne krwawienie menstruacyjne. Okres okołomenopauzalny to czas przed wystąpieniem ostatniej miesiączki. Trwa on nawet kilkanaście lat. Średni wiek kobiet, które przechodzą menopauzę to 55 lat. Zdarzają się jednak przypadki bardzo wczesnej oraz wyjątkowo późnej menopauzy. W przypadku wczesnego przekwitania zdolności prokreacyjne mogą utracić nawet kobiety, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia; o późnej menopauzie mówimy wówczas, gdy kobieta po 60. roku życia nadal miesiączkuje i zachowuje płodność.

Wczesna menopauza to coraz częstszy problem wśród młodych, aktywnych zawodowo i prowadzących intensywny tryb życia kobiet. Ma ona też związek z naszymi genami, dlatego w sytuacji, gdy mama, babcia lub prababcia wcześnie przeszły menopauzę, trzeba liczyć się z tym, że podobny problem może dotyczyć i nas. Uważa się, że na przyśpieszenie menopauzy wpływają także czynniki zewnętrzne, czyli m.in. dieta, stres oraz poziom aktywności fizycznej.

Czy można przesunąć menopauzę?

Od kilku lat trwają intensywne badania nad sposobami opóźnienia menopauzy, które pozwalałyby zachować na dłużej płodność oraz uniknąć nieprzyjemnych objawów związanych z przekwitaniem.

Dostępne metody przesunięcia terminu menopauzy możemy podzielić na dwie grupy, czyli na sposoby naturalne i wymagające wsparcia lekarza. W jednym i drugim przypadku o skuteczności decyduje m.in. wiek kobiety, jej stan zdrowia oraz inne czynniki, które mogą utrudniać lub ułatwiać opóźnienie menopauzy.

Kluczowym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu stosowanych terapii, jest stan zdrowia i tempo starzenia się organizmu. W przypadku procesów starzenia często sami nieświadomie je przyśpieszamy, czego skutkiem jest nie tylko przedwczesna menopauza, ale także rozwój chorób typowych dla wieku starczego.

Jak opóźnić menopauzę?

W celu opóźnienia menopauzy możemy skorzystać z pomocy lekarza oraz zastosować domowe, naturalne metody, które pozytywnie wpłyną na ogólny stan naszego zdrowia. Najlepiej połączyć naturalne metody opóźniania menopauzy ze specjalistycznym leczeniem hormonalnym.

Naturalne metody opóźnienia menopauzy

Aby jak najdłużej cieszyć się kobiecością, musimy zadbać o swój stan zdrowia i wspierać organizm, aby mógł efektywnie redukować wolne rodniki oraz regulować procesy wydzielania hormonów.

Jednym ze skutecznych sposobów na opóźnienie menopauzy jest całkowita rezygnacja z palenia papierosów, picia alkoholu oraz stosowania bogatej w tłuszcze i cukry diety. Dieta i używki to dwie główne przyczyny przedwczesnego starzenia się organizmu. Bogata w fitoestrogeny i naturalne antyoksydanty dieta pozwala przesunąć menopauzę w pełni naturalny i niepowodujący skutków ubocznych sposób. Równie ważny jest zdrowy tryb życia i aktywność fizyczna – redukując stres, wysypiając się i żyjąc aktywnie, redukujemy częste przyczyny zaburzeń hormonalnych i związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem organizmu wczesnej menopauzy. Ważne: stosowanie diety bogatej w fitoestrogeny oraz ziół na menopauzę trzeba skonsultować z ginekologiem.

Hormonalna terapia zastępcza

Najpopularniejszym sposobem na opóźnienie menopauzy jest przyjmowanie hormonów. Pozwalają one opóźnić proces przekwitania i są często jedyną szansą na późne macierzyństwo, jednak powodują też wiele skutków ubocznych. Ważne, aby przyjmowanie hormonów poprzedzone zostało wnikliwą diagnostyką i odbywało się pod stałą opieką ginekologa, bo tylko wówczas terapia okaże się skuteczna i bezpieczna dla zdrowia.

Czytaj także:

Przebieg menopauzy zależy od wieku, w którym kobieta zaczęła miesiączkować?