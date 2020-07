Zastrzyki z botoksu mogą zmniejszyć depresję? Przypadkowe odkrycie badaczy

Naukowcy z Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego przeszukali bazę danych systemu raportowania skutków ubocznych (FAERS) Amerykańskiej Agencji ds.Żywności i Leków (FDA), aby zobaczyć, co zgłosiło prawie 40000 osób, które leczyły się botoksem z różnych powodów.

W badaniu, opublikowanym 30 lipca 2020 r. w Scientific Reports, zespół odkrył, że osoby, które otrzymały zastrzyki z botoksu – w sześciu różnych miejscach, nie tylko w czoło – zgłaszały depresję znacznie rzadziej niż pacjenci poddawani różnym zabiegom z powodu tych samych schorzeń.

„Przez lata klinicyści obserwowali, że botoks wstrzykiwany z powodów kosmetycznych wydaje się łagodzić depresję u ich pacjentów” – powiedział dr Ruben Abagyan, profesor farmacji. „Uważa się, że złagodzenie silnych zmarszczek w okolicy czoła zakłóca pętlę sprzężenia zwrotnego, która wzmacnia negatywne emocje. Jednak stwierdziliśmy, że mechanizm może być bardziej złożony, ponieważ tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie wstrzyknięty zostanie botoks”.

Botoks pomoże w walce z depresją?

Abagyan prowadził badanie z Tigran Makunts, PharmD, który był wówczas studentem farmacji, a obecnie jest pracownikiem naukowym w FDA, oraz Markiem Axelem Wollmerem, psychiatrą i badaczem w Niemczech, który prowadził wcześniejsze badania kliniczne, w których stwierdzono, że botoks łagodzi depresję.

Baza danych FAERS zawiera ponad 13 milionów dobrowolnych zgłoszeń skutków ubocznych, jakich doświadczyli ludzie podczas przyjmowania leków. Abagyan i zespół odkryli, że mogą również wykorzystać bazę danych do sprawdzenia braku dolegliwości zdrowotnych, gdy dana osoba przyjmuje lek, w porównaniu z grupą kontrolną. W tym przypadku szukali braku depresji.

Zespół skupił się na prawie 40000 raportach FAERS dotyczących osób doświadczających działań niepożądanych po leczeniu botoksem. Raporty dotyczą leczenia botoksem z ośmiu różnych powodów i miejsc wstrzyknięć, w tym czoła, szyi, kończyn i pęcherza. Następnie zespół zastosował algorytm matematyczny, aby znaleźć statystycznie istotne różnice między użytkownikami botoksu a pacjentami, którzy otrzymali różne metody leczenia w tych samych warunkach.

Oto, co odkryli: Depresja była zgłaszana od 40 do 88 procent rzadziej przez pacjentów leczonych botoksem w sześciu z ośmiu schorzeń i miejsc wstrzyknięć.

„To odkrycie jest ekscytujące, ponieważ wspiera nowe leczenie wpływające na nastrój i zwalczające depresję, jedną z powszechnych i niebezpiecznych chorób psychicznych – i opiera się na bardzo dużej ilości danych statystycznych, a nie na ograniczonych obserwacjach” –powiedział Makunts.

Trwające badania kliniczne bezpośrednio testują leczenie botoksem dla osób z depresją, co jest złotym standardem w zbieraniu informacji na temat związku między lekiem a stanem zdrowia. Ponieważ badanie to testuje tylko zastrzyk botoksu na czoło, Abagyan mówi, że dodatkowe badania kliniczne mogą być konieczne, aby znaleźć najlepsze miejsce i dawkę do podania leku specjalnie do leczenia depresji.

Czytaj także:

Agresja, alkohol, pracoholizm, ryzykowny seks zamiast smutku. Męska depresja częściej kończy się samobójstwem