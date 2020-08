Rak nie poczeka na koniec epidemii. Polska Liga Walki z Rakiem apeluje

Rusza kampania edukacyjna skierowana do wszystkich osób potencjalnie zagrożonych nowotworem. Jej pomysłodawcy pragną zwrócić uwagę na wczesne, niepokojące objawy najczęstszych nowotworów, zachęcić do nielekceważenia ich, zmotywować do pokonania obaw spowodowanych lękiem przed zarażeniem koronawirusem i zmobilizować do jak najszybszego kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia nowotworu lub, w przypadku jego rozpoznania, rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Eksperci Polskiej Ligi Walki z Rakiem nie mają wątpliwości – rak jest groźniejszy niż koronawirus.

Według obecnych prognoz koronawirus jeszcze długo będzie nam towarzyszył, a z ulgą odetchniemy dopiero wtedy, gdy opracowana zostanie skuteczna szczepionka. Oznacza to, że musimy nauczyć się żyć ze świadomością potencjalnego zagrożenia koronawirusem, jednocześnie uwzględniając ryzyko zachorowania na inne choroby, które mogą być dużo poważniejsze w skutkach. Pandemia COVID-19 nie ograniczyła występowania innych poważnych chorób. Z powodu pandemii zmarło dotychczas w Polsce około 1900 osób, co odpowiada liczbie zgonów z powodu nowotworów w ciągu kilku dni. W obawie przed kontaktem ze służbą zdrowia i lękiem przed zarażeniem koronawirusem wiele osób, mimo niepokojących objawów, zrezygnowało z wizyty u lekarza. Skutki takiej postawy okazały się fatalne. Podejrzane objawy nowotworu Prof. Jacek Jassem, by wykluczyć nowotwór. oniecznie idźcie do lekarza, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, przytacza alarmujące dane: – Podczas lockdownu znacznie zmalała liczba chorych zgłaszających się na wizyty do lekarzy onkologów. Paraliżujący strach przed zakażeniem koronawirusem był silniejszy niż głos rozsądku. Niestety efekty zaniedbań okazały się katastrofalne – zatrważająco wzrosła liczba zaawansowanych nowotworów, szczególnie przewodu pokarmowego i piersi. Dlatego apeluję do wszystkich – bądźcie czujni, nie bagatelizujcie niepokojących objawów. W trosce o własne zdrowie i życie koniecznie idźcie do lekarza, by wykluczyć nowotwór. Aby podnieść świadomość zagrożenia wynikającego z przeoczenia wczesnych objawów choroby nowotworowej i zminimalizować skutki opóźnienia rozpoznania choroby, organizatorzy kampanii stworzyli katalog najczęstszych, niepokojących objawów, które mogą świadczyć o rozwijającym się nowotworze, a często, zwłaszcza w dobie COVID-19, bywają lekceważone. W ramach kampanii edukacyjnej powstało 15 infografik ilustrujących objawy, które mogą wskazywać na rozwijający się rak płuca, rak piersi, nowotwory układu pokarmowego, nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, nowotwory skóry, nowotwory ginekologiczne, nowotwory układu moczowo-płciowego i nowotwory hematologiczne. Przygotowany został także materiał wideo z udziałem znanych osób, które same zachorowały na nowotwór, towarzyszyły chorującym członkom rodziny lub przyjaciołom bądź są zaangażowane w szeroko pojętą walkę z nowotworem. Materiały zostaną udostępnione w mediach społecznościowych Polskiej Ligi Walki z Rakiem, znanych osób wspierających kampanię, a także organizacji pacjenckich, które przyłączyły się do akcji. Polska Ligi Walki z Rakiem Hashtag kampanii – #rakniepoczekanakoniecepidemii Więcej informacji znajduje się na Facebooku Polskiej Ligi Walki z Rakiem: https://pl-pl.facebook.com/polskaligawalkizrakiem/ oraz na stronie https://ligawalkizrakiem.pl/