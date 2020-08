Ten internetowy kalkulator może przewidzieć ryzyko udaru. Jaki jest twój wynik?

Badanie wykazało, że ryzyko udaru wzrasta wraz z ciężkością zespołu metabolicznego, nawet u pacjentów bez cukrzycy. Lekarze mogą wykorzystać te informacje – oraz narzędzie do oceniania opracowane przez pediatrę UVA Children i jego współpracownika z University of Florida – w celu identyfikacji pacjentów zagrożonych i pomóc im zmniejszyć to ryzyko.

Ryzyko udaru niedokrwiennego

DeBoer wraz z dr Matthew J. Gurką z Departamentu Wyników Zdrowia i Informatyki Biomedycznej Uniwersytetu Florydy w Gainesville opracował narzędzie punktacji – kalkulator online do oceny ciężkości zespołu metabolicznego. Narzędzie jest dostępne bezpłatnie pod adresem https: / / metscalc. org /.

Aby ocenić związek między udarem niedokrwiennym a zespołem metabolicznym, DeBoer i Gurka dokonali przeglądu ponad 13 000 uczestników wcześniejszych badań i ich wyników udaru. Wśród tej grupy oceniano w badaniach 709 udarów niedokrwiennych w średnim okresie 18,6 lat. Udaryniedokrwienne powstają, gdy dopływ krwi do mózgu jest utrudniony przez skrzepy krwi lub zatkane tętnice. Z drugiej strony udary krwotoczne są spowodowane pęknięciem naczyń krwionośnych.

Naukowcy wykorzystali swoje narzędzie do obliczenia „Z-score” mierzących nasilenie zespołu metabolicznego wśród uczestników badania. Następnie mogli przeanalizować związek między zespołem metabolicznym a ryzykiem udaru niedokrwiennego.

Czytaj także:

Masz takie ciśnienie? Musisz na siebie uważać