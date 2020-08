WHO ogłasza, że ​​Afryka jest wolna od polio

W 2016 r. ostatni przypadek wirusa polio odnotowano w Nigerii – ostatnim kraju na kontynencie afrykańskim obejmującym 54 kraje, gdzie choroba była endemiczna. Po upływie wymaganego wieloletniego okresu oczekiwania i braku nowych przypadków, Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła niedawno, że cała Afryka jest wolna od polio. Choroba, która jeszcze w późnych latach 80. była endemiczna w 125 krajach, powodując śmierć 350 000 dzieci rocznie, została teraz opanowana tylko w dwóch pozostałych miejscach, Pakistanie i Afganistanie, gdzie do tej pory w 2020 r. odnotowano łącznie 102 przypadki. To nadal o 102 za dużo, ale nie można zaprzeczyć zakresowi ogłoszenia WHO.

„Dzisiejsze zwycięstwo nad dzikim wirusem polio w regionie afrykańskim jest świadectwem tego, co może się stać, gdy partnerzy z różnych sektorów połączą siły, aby osiągnąć główny globalny cel zdrowotny” – mówi John Hewko, sekretarz generalny i dyrektor generalny Rotary International.

Polio na świecie

W Stanach Zjednoczonych choroba została wykorzeniona w 1979 r. Dzięki szczepieniom w 1994 roku obie Ameryki zostały uznane za wolne od polio. Europa jako całość uzyskała pozytywną opinię w 2002 r., kiedy wszystkie 53 kraje w wyznaczonym przez WHO regionie europejskim uznano za wolne od wirusa. Masowe wysiłki w zakresie szczepień rozpoczęły się w Indiach w 1997 roku, które wyeliminowały tam wirusa w 2014 roku.

Jednak Afryka, ze swoim rozległym rozrostem ludności wiejskiej, dużymi odległościami do szpitali miejskich, nierówną infrastrukturą i brakiem „łańcuchów chłodniczych” – sieci transportu z chłodzeniem zapewniającymi skuteczność szczepionek – zawsze stawiała przed szczególnymi wyzwaniami. W 2000 r. W 17 krajach rozpoczęto pierwsze zsynchronizowane kampanie, w ramach których dziesiątki tysięcy wolontariuszy zaszczepiło 76 milionów dzieci. Stamtąd prace rozprzestrzeniły się na cały kontynent, w tym szczególnie w latach 2008-2010.

Szczepionkadoustna zawiera żywy, ale osłabiony wirus, który w rzadkich przypadkach może mutować i prowadzić do choroby, której ma zapobiegać. Do tej pory w tym roku odnotowano 302 przypadki polio wywołanego szczepionką, zarówno w krajach endemicznych, jak i nieendemicznych.