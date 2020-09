Dlaczego młode kobiety nie reagują tak dobrze na immunoterapię raka?

Naukowcy z University of California San Diego School of Medicine znaleźli dowody, które pomagają wyjaśnić, dlaczego pacjenci młodzi i / lub kobiety mają szczególnie niskie wskaźniki odpowiedzi na niektóre rodzaje immunoterapii raka. Odkrycia sugerują, że ponieważ typowy system odpornościowy młodych i kobiet jest skuteczniejszy w usuwaniu komórek nowotworowych, pozostawione komórki nie są tak łatwo widoczne dla układu odpornościowego, co powoduje, że niektóre rodzaje immunoterapii są nieskuteczne.

Badanie zostało opublikowane w Nature Communications.

Jak działa immunoterapia?

Komórki rakowe lub zakażone wysyłają flagi molekularne, które mówią układowi odpornościowemu, aby je usunął, zanim problem wymknie się spod kontroli. Maszty flagowe – cząsteczki głównych kompleksów zgodności histologicznej (MHC) – są wyświetlane na powierzchni większości komórek w organizmie. MHC utrzymują flagi antygenowe – fragmenty prawie wszystkiego z wnętrza komórek – i wyświetlają je badaczom komórek odpornościowych, którzy stale sprawdzają, czy nie ma uszkodzonych lub zainfekowanych komórek. Ponieważ komórki nowotworowe są nosicielami wielu mutacji, często pojawiają się wśród tych flag, umożliwiając układowi odpornościowemu ich wykrycie i wyeliminowanie.

Jednak niektóre komórki nowotworowe omijają układ odpornościowy, wyrzucając również cząsteczkę znaku stop, która powstrzymuje układ odpornościowy przed rozpoznaniem flag MHC. I tu wkraczają inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego: ten typ immunoterapii przeciwnowotworowej wykorzystuje przeciwciała, aby uczynić komórkę guza ponownie widoczną dla układu odpornościowego pacjenta.

Dlaczego więc wiek lub płeć osoby miałyby wpływać na skuteczność działania inhibitorów punktów kontrolnych odporności?

Jeśli chodzi o odpowiedź immunologiczną, od dawna obserwuje się różnice płci i wieku. Na przykład kobiety mają dwukrotnie większą odpowiedź przeciwciał na szczepionki przeciw grypie i są znacznie bardziej podatne na choroby autoimmunologiczne. Podobnie, ludzki układ odpornościowy słabnie wraz z wiekiem. Ale jeśli kobiety i młodsi ludzie mają w większości przypadków silniejszą odpowiedź immunologiczną, można oczekiwać, że immunoterapia przeciwnowotworowa zadziała lepiej, a nie gorzej.

Aby dojść do sedna tej zagadki, zespół przyjrzał się informacjom genomowym prawie 10 000 pacjentów z rakiem, dostępnych w atlasie genomu nowotworowego National Institutes of Health, oraz innym 342 pacjentom z innymi typami guzów dostępnymi w bazie danych International Cancer Genome Consortium i opublikowane badania. Nie stwierdzili różnic w funkcjonowaniu MHC związanych z wiekiem ani płcią.

Odkryli, że w porównaniu ze starszymi i męskimi pacjentami z rakiem, młodsi i kobiety mają tendencję do gromadzenia większej liczby rakotwórczych mutacji genetycznych, których MHC nie są w stanie przedstawić tak skutecznie układowi odpornościowemu. Jest to prawdopodobne, ponieważ silny układ odpornościowy młodych i kobiet lepiej pozbywa się komórek wykazujących dobrze prezentowane zmutowane autoantygeny, pozostawiając komórki nowotworowe, które w większym stopniu polegają na słabo prezentowanych mutacjach. Ta selektywna presja jest znana jako edycja immunologiczna.

Badacze ostrzegają jednak, że ich odkrycia dotyczące „młodszych” pacjentów niekoniecznie odnoszą się do dzieci, ponieważ, mówiąc genetycznie, guzy dziecięce bardzo różnią się od guzów dorosłych.